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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=42578 Возмущенная учительница направилась разбираться в государственную поликлинику, от которой был якобы сделан медотвод, где встретилась с заместителем главного врача по контролю качества медицинских услуг. Медицинский руководитель незамедлительно сообщила о подделке в полицию.Источник:

Змея Подколодная:

«Проверить паспорта, наверное, невозможно, только если человек сам признается, что он вакцинировался фиктивно.

Цитата:Вот всегда такие случаи удивляли. Хотела обмануть государство - ее саму обманули и она обращается к государству за защитой. Смешно прямо. Нужно ввести норму чтобы такие дела не рассматривали или такая "жертва" сама пусть так же отвечает по закону.Цитата:Как я понимаю, для чистоты сделки нужно прийти в поликлинику, чтобы набрали дозу и вылили ее тут же. И так дважды. Это нужно с медсестрой договориться, а их там двое обычно.