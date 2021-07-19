Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41971
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 17:05
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь казахстанцев из-за упертых антиваксеров, сообщается в Twitter Акорды. Напомним, Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7980
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 20:42
Цитата:
При этом заметьте ,в Германии никто не заставлял.
У меня друзья укололись потому что постоянно путешествуют,а спрививкой всё таки проще,хотя изначально были категорически против.
elektron:
Полностью привитых 46% или 38,2 миллиона (на 17.07.2021) Это примерно 2 Казахстана.
Полностью привитых 46% или 38,2 миллиона (на 17.07.2021) Это примерно 2 Казахстана.
При этом заметьте ,в Германии никто не заставлял.
У меня друзья укололись потому что постоянно путешествуют,а спрививкой всё таки проще,хотя изначально были категорически против.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7338
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 20:44
Цитата:
Алекс, сколько там в Германии от прививок умерли, приводил как то в другой ветке? 10-ть или около того человек. А от или с короной более 90 000.Цитата:
И кто тут мясо?
alex_60:
Алекс, сколько там в Германии от прививок умерли, приводил как то в другой ветке? 10-ть или около того человек. А от или с короной более 90 000.Цитата:
electro:
мясом
мясом
И кто тут мясо?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7338
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 20:47
Цитата:
Ну вот можно же людей как то стимулировать! Я тоже люблю путешествовать. Но привился не только по этой причине. У Шефа сын слёг, в лёгкой форме, товарищи его в реанимации. А если шеф сляжет (брат есть слава богу), но лучше ненужно, хотя он тоже привит, понимает ответственность, что на нём лежит. Добровольно.
[Исправлено: elektron, 19.07.2021 - 15:48]
Добринцофф:
У меня друзья укололись потому что постоянно путешествуют
У меня друзья укололись потому что постоянно путешествуют
Ну вот можно же людей как то стимулировать! Я тоже люблю путешествовать. Но привился не только по этой причине. У Шефа сын слёг, в лёгкой форме, товарищи его в реанимации. А если шеф сляжет (брат есть слава богу), но лучше ненужно, хотя он тоже привит, понимает ответственность, что на нём лежит. Добровольно.
[Исправлено: elektron, 19.07.2021 - 15:48]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12427
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 20:55
я не пойму что тут хотят доказать те кто против. ну против ждите значит.
чего нибудь плохого для себя.
в смысле работы, перемещения и прочего.
оно вам надо. оно наступит завтра.
как в лес, то никто не боится клещей,
в тут безопасный укол и гуляй, радуйся,
что ты обезопасил себя и окружающих.
чего нибудь плохого для себя.
в смысле работы, перемещения и прочего.
оно вам надо. оно наступит завтра.
как в лес, то никто не боится клещей,
в тут безопасный укол и гуляй, радуйся,
что ты обезопасил себя и окружающих.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1347
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 19.07.21 - 20:56
Цитата:
юля елиссева:Коррупция тоже прямая угроза государственной безопасности, пусть с неё начнут.
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 19.07.21 - 21:06
Цитата:
А может лучше Вы мне скажите , кто будет нести ответственность в случае осложния после прививки? Кто будет обеспечивать мою семью? Почему при согласии на прививку я должен подписать, что если что притензий не имею? Год назад нам пели песню маски нас спасут, через блокпосты корона не пройдет, больше года слушаем идиотские постановления и что, где эффект от них? Вакцинация показала уровень доверия народа нашему правительству и медицине. Меня знаете в детстве учили держаться подальше от подозрительных лиц, которые конфетки , таблетки и уж тем более уколоться предлагали.
Mr_negotive:
А может лучше Вы мне скажите , кто будет нести ответственность в случае осложния после прививки? Кто будет обеспечивать мою семью? Почему при согласии на прививку я должен подписать, что если что притензий не имею? Год назад нам пели песню маски нас спасут, через блокпосты корона не пройдет, больше года слушаем идиотские постановления и что, где эффект от них? Вакцинация показала уровень доверия народа нашему правительству и медицине. Меня знаете в детстве учили держаться подальше от подозрительных лиц, которые конфетки , таблетки и уж тем более уколоться предлагали.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1353
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 21:11
ого, антиваксеры упертые уже не казахстанцы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7338
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 21:17
Цитата:
Но все о ком пишут, привиты однако.
лимон:
ого, антиваксеры упертые уже не казахстанцы
ого, антиваксеры упертые уже не казахстанцы
Но все о ком пишут, привиты однако.
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 21:37
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 158
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 19.07.21 - 21:37
Цитата:
Заполняется анкета с Вашими контактными данными, отмечаете в перечне наличие или отсутствие заболеваний, что проинформированы о возможных побочных явлениях (смерти среди них там нет), что предупреждены о последствиях отказа от вакцинации - дата, подпись. Делает пометки врач после осмотра - и на прививку. Это называется "дача информированного согласия". Никакие расписки о заблаговременном освобождении кого-либо от ответственности не подписываются. Во всяком случае у меня такого точно не было.
Цитата:
Вы считаете эффекта нет вообще никакого от противоэпидемических мероприятий? Ну это не так. Маски и дистанции - были основными средствами пока не появилась вакцина. Сейчас они уходят, вернее, уйдут на второй план. Без них было в том году значительно хуже.
Цитата:
Бесспорно. Это так. Но это ещё не всё. Она также показала и то, что часть народа явно склонна к обскурантизму.
Odin_iz_Teh:
я должен подписать, что если что притензий не имею
я должен подписать, что если что притензий не имею
Заполняется анкета с Вашими контактными данными, отмечаете в перечне наличие или отсутствие заболеваний, что проинформированы о возможных побочных явлениях (смерти среди них там нет), что предупреждены о последствиях отказа от вакцинации - дата, подпись. Делает пометки врач после осмотра - и на прививку. Это называется "дача информированного согласия". Никакие расписки о заблаговременном освобождении кого-либо от ответственности не подписываются. Во всяком случае у меня такого точно не было.
Цитата:
Odin_iz_Teh:
Год назад нам пели песню маски нас спасут, через блокпосты корона не пройдет, больше года слушаем идиотские постановления и что, где эффект от них
Год назад нам пели песню маски нас спасут, через блокпосты корона не пройдет, больше года слушаем идиотские постановления и что, где эффект от них
Вы считаете эффекта нет вообще никакого от противоэпидемических мероприятий? Ну это не так. Маски и дистанции - были основными средствами пока не появилась вакцина. Сейчас они уходят, вернее, уйдут на второй план. Без них было в том году значительно хуже.
Цитата:
Odin_iz_Teh:
Вакцинация показала уровень доверия народа нашему правительству и медицине
Вакцинация показала уровень доверия народа нашему правительству и медицине
Бесспорно. Это так. Но это ещё не всё. Она также показала и то, что часть народа явно склонна к обскурантизму.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать