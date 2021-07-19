Отправлено: - 21:37

Odin_iz_Teh:

я должен подписать, что если что притензий не имею

Odin_iz_Teh:

Год назад нам пели песню маски нас спасут, через блокпосты корона не пройдет, больше года слушаем идиотские постановления и что, где эффект от них

Odin_iz_Teh:

Вакцинация показала уровень доверия народа нашему правительству и медицине

Цитата:Заполняется анкета с Вашими контактными данными, отмечаете в перечне наличие или отсутствие заболеваний, что проинформированы о возможных побочных явлениях (смерти среди них там нет), что предупреждены о последствиях отказа от вакцинации - дата, подпись. Делает пометки врач после осмотра - и на прививку. Это называется "дача информированного согласия". Никакие расписки о заблаговременном освобождении кого-либо от ответственности не подписываются. Во всяком случае у меня такого точно не было.Цитата:Вы считаете эффекта нет вообще никакого от противоэпидемических мероприятий? Ну это не так. Маски и дистанции - были основными средствами пока не появилась вакцина. Сейчас они уходят, вернее, уйдут на второй план. Без них было в том году значительно хуже.Цитата:Бесспорно. Это так. Но это ещё не всё. Она также показала и то, что часть народа явно склонна к обскурантизму.