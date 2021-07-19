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≡ Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41971
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 17:05
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь казахстанцев из-за упертых антиваксеров, сообщается в Twitter Акорды. Напомним, Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7980
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 20:42
#30
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Цитата:
elektron:
Полностью привитых 46% или 38,2 миллиона (на 17.07.2021) Это примерно 2 Казахстана.

При этом заметьте ,в Германии никто не заставлял.
У меня друзья укололись потому что постоянно путешествуют,а спрививкой всё таки проще,хотя изначально были категорически против.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7338
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 20:44
#31
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Цитата:
alex_60:

Алекс, сколько там в Германии от прививок умерли, приводил как то в другой ветке? 10-ть или около того человек. А от или с короной более 90 000.Цитата:
electro:
мясом

И кто тут мясо?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7338
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 20:47
#32
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Цитата:
Добринцофф:
У меня друзья укололись потому что постоянно путешествуют

Ну вот можно же людей как то стимулировать! :lol: Я тоже люблю путешествовать. Но привился не только по этой причине. У Шефа сын слёг, в лёгкой форме, товарищи его в реанимации. А если шеф сляжет (брат есть слава богу), но лучше ненужно, хотя он тоже привит, понимает ответственность, что на нём лежит. Добровольно.

[Исправлено: elektron, 19.07.2021 - 15:48]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12427
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 20:55
#33
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я не пойму что тут хотят доказать те кто против. ну против ждите значит.
чего нибудь плохого для себя.
в смысле работы, перемещения и прочего.
оно вам надо. оно наступит завтра.
как в лес, то никто не боится клещей,
в тут безопасный укол и гуляй, радуйся,
что ты обезопасил себя и окружающих.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1347
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 19.07.21 - 20:56
#34
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Цитата:
юля елиссева:
Коррупция тоже прямая угроза государственной безопасности, пусть с неё начнут.
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Odin_iz_Teh
* Odin_iz_Teh
(Пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
28
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 19.07.21 - 21:06
#35
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Цитата:
Mr_negotive:

А может лучше Вы мне скажите , кто будет нести ответственность в случае осложния после прививки? Кто будет обеспечивать мою семью? Почему при согласии на прививку я должен подписать, что если что притензий не имею? Год назад нам пели песню маски нас спасут, через блокпосты корона не пройдет, больше года слушаем идиотские постановления и что, где эффект от них? Вакцинация показала уровень доверия народа нашему правительству и медицине. Меня знаете в детстве учили держаться подальше от подозрительных лиц, которые конфетки , таблетки и уж тем более уколоться предлагали.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1353
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 21:11
#36
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ого, антиваксеры упертые уже не казахстанцы
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7338
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 21:17
#37
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Цитата:
лимон:
ого, антиваксеры упертые уже не казахстанцы

Но все о ком пишут, привиты однако. ;-)
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Odin_iz_Teh
* Odin_iz_Teh
(Пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
28
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 21:37
#38
Комментарий проходит проверку.
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Mr_negotive
* Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
158
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 19.07.21 - 21:37
#39
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
я должен подписать, что если что притензий не имею

Заполняется анкета с Вашими контактными данными, отмечаете в перечне наличие или отсутствие заболеваний, что проинформированы о возможных побочных явлениях (смерти среди них там нет), что предупреждены о последствиях отказа от вакцинации - дата, подпись. Делает пометки врач после осмотра - и на прививку. Это называется "дача информированного согласия". Никакие расписки о заблаговременном освобождении кого-либо от ответственности не подписываются. Во всяком случае у меня такого точно не было.

Цитата:
Odin_iz_Teh:
Год назад нам пели песню маски нас спасут, через блокпосты корона не пройдет, больше года слушаем идиотские постановления и что, где эффект от них

Вы считаете эффекта нет вообще никакого от противоэпидемических мероприятий? Ну это не так. Маски и дистанции - были основными средствами пока не появилась вакцина. Сейчас они уходят, вернее, уйдут на второй план. Без них было в том году значительно хуже.

Цитата:
Odin_iz_Teh:
Вакцинация показала уровень доверия народа нашему правительству и медицине

Бесспорно. Это так. Но это ещё не всё. Она также показала и то, что часть народа явно склонна к обскурантизму.
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