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≡ Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41970
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 17:05
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь казахстанцев из-за упертых антиваксеров, сообщается в Twitter Акорды. Напомним, Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
124
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 19.07.21 - 17:05
#1
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Почему "небольшая группа" людей?
Многие знакомые и родственники не хотят, но их постепенно заставляют....
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2206
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 17:21
#2
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Вакцинация - вопрос государственной безопасности. Следовательно всех, призывающих отказываться от прививок, следует привлекать к уголовной ответственности за подрыв безопасности государства. Правда само государство должно обеспечить возможность прививаться проверенными вакцинами одобренными ВОЗ.
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