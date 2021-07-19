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≡ Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41970
Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в Костанае
Отправлено: 19.07.21 - 15:53
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Сначала в частной лаборатории женщине в ответ на вопросы о получении медотвода отвакцинации сообщили о стоимости услуги в 120 000 тенге. Но позже знакомая посоветовала ей человека, который сделает медотвод гораздо дешевле.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1351
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 15:53
#1
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вот уж удивляют некоторые, пытаясь сейчас купить или продать медотвод.
было давно уже понятно что вариантов "не привиться" практически нет
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
124
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 17:01
#2
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А почему женщине, имеющую проблемы со здоровьем:гипертонию и астму не могут дать медотвод? Странно. Вроде бы простая ситуация.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2206
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 17:17
#3
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Бестолковая дама. Все равно что дать взятку а потом идти в полицию жаловаться, что взяточник взял деньги и не сделал обещанного.
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