Отправлено: - 16:11

maxsaf:

Точнее, их долгое время убеждали, что русский - язык межнационального общения, из чего вытекает следствие, что представитель одной нации должен общаться с представителем другой нации на русском

maxsaf:

Мне это особенно близко, меня тоже в свое время просили ценники перевести, хотя вы возможно помните, что в моем случае это был не хлеб. Это была сложносокращенная аббревиатура в основном из английских слов и цифр. И переводить там действительно было нечего Xeon 3500/1024Mb/500Gb hdd/CD-RW - 10000 Что тут надо было переводить и на какие языки?

alex_60:

они что ,хотят все магазины,кафе,рестораны и пр. в стране закрыть? ну понятно,обидно им,но что теперь поделать.

Victor Yang:

Рано или поздно вопрос станет ребром - учить или уезжать.

Цитата:Ну даже тут они не поняли зачем русский язык оставили)Цитата:Нуууу тут большой вопрос верить вам в этом примере или нетЯ верю,также верю что перегибы на местах всегда были и будутНо также могу предположить что кроме этого у вас и другие наименования товаров были,которые вы демонстративно не перевелиЦитата:Да никто не закроет свои магазиныПобузят а потом побегут двуязычных продавцов наниматьТолько и всегоЗарабатывать то хотятЦитата:Вот Это и есть главный вопросКазахоязычному населению это и не нравится.Получается так что русские тут живут не потомучто щас будет набор штампов (могилы предков,родина,родственники,нравится,всю жизнь тут живу,мирно и хорошо) а только потому что,тут свободно все на русском языкеА когда будет по закону,и в магазине продавец обязан будет обслуживать на двух языках,то русские сразу побегут отсюда потомучто щас будет ещё набор штампов(ой националисты,фашисты,ублюдки повылазили,понаехали а мы им тут понастроили а они свои законы у НАС тут устанавливают,так мирно жили по русски а они хотят нас выгнать из своего казахского)И вот как в этой ситуации не радикализироваться в своих убеждениях? Аудитория куата раз за разом глядя на клоунов в магазинах как раз и убеждается во многом что русские тут не из любви к родине и земле живут а только пока на русском могут тут зарабатывать и плевать на других )