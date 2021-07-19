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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11188
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:00
#4066
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Цитата:
Добринцофф:

У вас как с этим дела? Готовы? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11188
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:02
#4067
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Цитата:
alex_60:
через три месяца чувствовать себя как рыба в воде.

Ну это видимо при огромном желании. А где его взять то? :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7978
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:04
#4068
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Цитата:
maxsaf:
У вас как с этим дела? Готовы? ))

Я даже с тайцами общий язык находил,так что нет проблем.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11188
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:06
#4069
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Цитата:
Добринцофф:
Я даже с тайцами общий язык находил,так что нет проблем.

И с блогерами-провокаторами язык общий найдете? Мож тогда совет какой людям дадите толковый?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:09
#4070
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Цитата:
Добринцофф:
Я даже с тайцами общий язык находил,так что нет проблем.

Да в том то и дело что у тайцев задача купить или продать и проблем тогда не будет. А у этих недоблохеров задача - спровоцировать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11188
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:11
#4071
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Цитата:
Victor Yang:
А у этих недоблохеров задача - спровоцировать.

И в конце видос с извинениями выложить. Куда же в Голливуде без хеппи энда ))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:15
#4072
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Цитата:
maxsaf:
И в конце видос с извинениями выложить.

Я думаю там ставится условие - или публичное извинение или заявление в полицию, а то и КНБ. При желании раздуть можно. Есть видео, где люди в форме Куату вручают медаль "Патриот Казахстана". Не исключено что такая "награда" покупается, ну или есть родственники в структурах.
Кстати, на Пикабу был пост про этих деятелей, мой ответ там, оформленный отдельным постом, набрал рейтинг более 3500. Там один пользователь, по его утверждению, казах и имеющий знакомых в органах, обещал скинуть им эти видео на предмет проверки.

[Исправлено: Victor Yang, 19.07.2021 - 11:18]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11188
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:18
#4073
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Цитата:
Victor Yang:
Я думаю там ставится условие - или публичное извинение или заявление в полицию, а то и КНБ.

И деньжатами можно разжиться наверное :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:19
#4074
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Цитата:
maxsaf:
И деньжатами можно разжиться наверное

Это уже чистая уголовка - шантаж.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11188
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:21
#4075
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Цитата:
Victor Yang:
Это уже чистая уголовка - шантаж.

В теории. На практике до этого не дойдет - так как проблему не решит.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11188
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:23
#4076
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Ну-ка, че дракон скажет - Алексу будет поблажка на возраст, или спрос как со всех? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11188
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:26
#4077
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Цитата:
Victor Yang:
обещал скинуть им эти видео на предмет проверки.

Видимо забыл :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22213
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 12:15
#4078
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Цитата:
maxsaf:
Ну-ка, че дракон скажет -

Ничего не - скажет... :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11188
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 12:29
#4079
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Цитата:
drakon:
Ничего не - скажет...

Я так и понял ))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 12:33
#4080
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Цитата:
drakon:
Ничего не - скажет..

Цитата:
maxsaf:
Я так и понял ))


у меня в школьном аттестате два языка, русский и английский.
в вузовском- английский.
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