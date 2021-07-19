Отправлено: - 11:15

maxsaf:

И в конце видос с извинениями выложить.

[Исправлено: Victor Yang, 19.07.2021 - 11:18]

Цитата:Я думаю там ставится условие - или публичное извинение или заявление в полицию, а то и КНБ. При желании раздуть можно. Есть видео, где люди в форме Куату вручают медаль "Патриот Казахстана". Не исключено что такая "награда" покупается, ну или есть родственники в структурах.Кстати, на Пикабу был пост про этих деятелей, мой ответ там, оформленный отдельным постом, набрал рейтинг более 3500. Там один пользователь, по его утверждению, казах и имеющий знакомых в органах, обещал скинуть им эти видео на предмет проверки.