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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:00
Цитата:
У вас как с этим дела? Готовы? ))
Добринцофф:
У вас как с этим дела? Готовы? ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:02
Цитата:
Ну это видимо при огромном желании. А где его взять то?
alex_60:
через три месяца чувствовать себя как рыба в воде.
через три месяца чувствовать себя как рыба в воде.
Ну это видимо при огромном желании. А где его взять то?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7978
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:04
Цитата:
Я даже с тайцами общий язык находил,так что нет проблем.
maxsaf:
У вас как с этим дела? Готовы? ))
У вас как с этим дела? Готовы? ))
Я даже с тайцами общий язык находил,так что нет проблем.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:06
Цитата:
И с блогерами-провокаторами язык общий найдете? Мож тогда совет какой людям дадите толковый?
Добринцофф:
Я даже с тайцами общий язык находил,так что нет проблем.
Я даже с тайцами общий язык находил,так что нет проблем.
И с блогерами-провокаторами язык общий найдете? Мож тогда совет какой людям дадите толковый?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:09
Цитата:
Да в том то и дело что у тайцев задача купить или продать и проблем тогда не будет. А у этих недоблохеров задача - спровоцировать.
Добринцофф:
Я даже с тайцами общий язык находил,так что нет проблем.
Я даже с тайцами общий язык находил,так что нет проблем.
Да в том то и дело что у тайцев задача купить или продать и проблем тогда не будет. А у этих недоблохеров задача - спровоцировать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:11
Цитата:
И в конце видос с извинениями выложить. Куда же в Голливуде без хеппи энда ))
Victor Yang:
А у этих недоблохеров задача - спровоцировать.
А у этих недоблохеров задача - спровоцировать.
И в конце видос с извинениями выложить. Куда же в Голливуде без хеппи энда ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:15
Цитата:
Я думаю там ставится условие - или публичное извинение или заявление в полицию, а то и КНБ. При желании раздуть можно. Есть видео, где люди в форме Куату вручают медаль "Патриот Казахстана". Не исключено что такая "награда" покупается, ну или есть родственники в структурах.
Кстати, на Пикабу был пост про этих деятелей, мой ответ там, оформленный отдельным постом, набрал рейтинг более 3500. Там один пользователь, по его утверждению, казах и имеющий знакомых в органах, обещал скинуть им эти видео на предмет проверки.
[Исправлено: Victor Yang, 19.07.2021 - 11:18]
maxsaf:
И в конце видос с извинениями выложить.
И в конце видос с извинениями выложить.
Я думаю там ставится условие - или публичное извинение или заявление в полицию, а то и КНБ. При желании раздуть можно. Есть видео, где люди в форме Куату вручают медаль "Патриот Казахстана". Не исключено что такая "награда" покупается, ну или есть родственники в структурах.
Кстати, на Пикабу был пост про этих деятелей, мой ответ там, оформленный отдельным постом, набрал рейтинг более 3500. Там один пользователь, по его утверждению, казах и имеющий знакомых в органах, обещал скинуть им эти видео на предмет проверки.
[Исправлено: Victor Yang, 19.07.2021 - 11:18]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:18
Цитата:
И деньжатами можно разжиться наверное
Victor Yang:
Я думаю там ставится условие - или публичное извинение или заявление в полицию, а то и КНБ.
Я думаю там ставится условие - или публичное извинение или заявление в полицию, а то и КНБ.
И деньжатами можно разжиться наверное
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:19
Цитата:
Это уже чистая уголовка - шантаж.
maxsaf:
И деньжатами можно разжиться наверное
И деньжатами можно разжиться наверное
Это уже чистая уголовка - шантаж.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:21
Цитата:
В теории. На практике до этого не дойдет - так как проблему не решит.
Victor Yang:
Это уже чистая уголовка - шантаж.
Это уже чистая уголовка - шантаж.
В теории. На практике до этого не дойдет - так как проблему не решит.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:23
Ну-ка, че дракон скажет - Алексу будет поблажка на возраст, или спрос как со всех?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 11:26
Цитата:
Видимо забыл
Victor Yang:
обещал скинуть им эти видео на предмет проверки.
обещал скинуть им эти видео на предмет проверки.
Видимо забыл
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22213
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 12:15
Цитата:
Ничего не - скажет...
maxsaf:
Ну-ка, че дракон скажет -
Ну-ка, че дракон скажет -
Ничего не - скажет...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 12:29
Цитата:
Я так и понял ))
drakon:
Ничего не - скажет...
Ничего не - скажет...
Я так и понял ))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 12:33
Цитата:
Цитата:
у меня в школьном аттестате два языка, русский и английский.
в вузовском- английский.
drakon:
Ничего не - скажет..
Ничего не - скажет..
Цитата:
maxsaf:
Я так и понял ))
Я так и понял ))
у меня в школьном аттестате два языка, русский и английский.
в вузовском- английский.
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