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Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 41966
Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Отправлено: 18.07.21 - 10:58
Одно из главных достижений за 30 лет независимости Казахстана - полное подавление гражданской активности населения. За исключением тех случаев, когда активность инспирировалась самой властью.
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(Полноправные пользователи)
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- 2458
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Отправлено: 18.07.21 - 10:58
M
(Полноправные пользователи)
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Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Отправлено: 18.07.21 - 11:40
Министерство юстиции утверждает, что обязательная вакцинация соответствует казахстанскому законодательству и не противоречит Конституции страны. Юстиции вторит Министерство здравоохранения. Лгут? А господин Денисов истину глаголет?
Пропаганда против добровольной и любой иной вакцинации использует любые доводы с целью убедить как можно больше людей во вреде и опасности вакцинации. Любые - означает любые. В антиваксерской пропаганде, такое впечатление, с учётом степени настойчивости, с которой она помещает шлак в головы людей, всё доказано и поддержано учёными соответствующих специализаций в области молекулярной биологии, медицины и на мировом уровне, что не соответствует действительности. А утверждения о нарушении прав человека в Казахстане "принудительной вакцинацией", опять же такое впечатление, как будто основано на заключении Комитета ООН по правам человека или на мнении, как минимум, докторов юридических наук.
В результате распространения заведомо ложных сведений и информации о вакцинации, любители Рен-ТВ и программы "Битва экстрасенсов", которых неимоверное количество, включаются в массовый психоз или истерию - мы все умрём, и с радостью подхватывают такие сведения, начиная их упорно распространять с использованием различных средств телекоммуникаций. Распространяемый таким образом контент имеет все признаки антинаучной пропаганды, основанной на заведомо искажённом или одностороннем подходе в подаче информации.
В результате подобных действий создаётся реальная угроза здоровью населения и безопасности государства. У нас вроде как в Уголовном Кодексе есть статья о распространении заведомо ложной информации? Или она работает избирательно и там, где речь идёт о некоторых оппозиционных веяниях? Думаю, что привлечение виновных лиц в распространение заведомо ложных сведений о вреде вакцинации, нагнетании социального напряжения, остудило бы "горячие головы" и эти головы хотя бы задумывались и проверяли распространяемую информацию, её источники и достоверность (или хотя бы ссылались, что распространяемая информация является мнением и не проверена на достоверность).
В данном случае уважаемый Аркадий Денисов пишет, что - //Кодекс «О здоровье» признает только добровольное лечение, в том числе и вакцинирование. Но постановление санврача втаптывает добровольность в грязь. Такова степная демократия, где законы и реальная жизнь далеки друг от друга, что вызывает законное возмущение у граждан//.
И на чём же основано такое утверждение? А тут именно утверждение о том, что и как признаёт Кодекс и чего он никак не признаёт. Информированное согласие и добровольность - это разве одно и то же?
Вот и видим тут типичный пример тиражирования ложной информации, теперь уже в уважаемом областном средстве массовой информации.
[Исправлено: Mr_negotive, 18.07.2021 - 11:44]
Пропаганда против добровольной и любой иной вакцинации использует любые доводы с целью убедить как можно больше людей во вреде и опасности вакцинации. Любые - означает любые. В антиваксерской пропаганде, такое впечатление, с учётом степени настойчивости, с которой она помещает шлак в головы людей, всё доказано и поддержано учёными соответствующих специализаций в области молекулярной биологии, медицины и на мировом уровне, что не соответствует действительности. А утверждения о нарушении прав человека в Казахстане "принудительной вакцинацией", опять же такое впечатление, как будто основано на заключении Комитета ООН по правам человека или на мнении, как минимум, докторов юридических наук.
В результате распространения заведомо ложных сведений и информации о вакцинации, любители Рен-ТВ и программы "Битва экстрасенсов", которых неимоверное количество, включаются в массовый психоз или истерию - мы все умрём, и с радостью подхватывают такие сведения, начиная их упорно распространять с использованием различных средств телекоммуникаций. Распространяемый таким образом контент имеет все признаки антинаучной пропаганды, основанной на заведомо искажённом или одностороннем подходе в подаче информации.
В результате подобных действий создаётся реальная угроза здоровью населения и безопасности государства. У нас вроде как в Уголовном Кодексе есть статья о распространении заведомо ложной информации? Или она работает избирательно и там, где речь идёт о некоторых оппозиционных веяниях? Думаю, что привлечение виновных лиц в распространение заведомо ложных сведений о вреде вакцинации, нагнетании социального напряжения, остудило бы "горячие головы" и эти головы хотя бы задумывались и проверяли распространяемую информацию, её источники и достоверность (или хотя бы ссылались, что распространяемая информация является мнением и не проверена на достоверность).
В данном случае уважаемый Аркадий Денисов пишет, что - //Кодекс «О здоровье» признает только добровольное лечение, в том числе и вакцинирование. Но постановление санврача втаптывает добровольность в грязь. Такова степная демократия, где законы и реальная жизнь далеки друг от друга, что вызывает законное возмущение у граждан//.
И на чём же основано такое утверждение? А тут именно утверждение о том, что и как признаёт Кодекс и чего он никак не признаёт. Информированное согласие и добровольность - это разве одно и то же?
Вот и видим тут типичный пример тиражирования ложной информации, теперь уже в уважаемом областном средстве массовой информации.
[Исправлено: Mr_negotive, 18.07.2021 - 11:44]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
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- 31.07.10
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- 22212
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Отправлено: 18.07.21 - 12:33
Цитата:
"Я делю представителей власти на трезвомыслящих и роботов"
Трезвые - роботы, чтоли?...
"Я делю представителей власти на трезвомыслящих и роботов"
Трезвые - роботы, чтоли?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 8677
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Отправлено: 18.07.21 - 17:28
Цитата:
Ну естественно если аким города твой друг))
То и описать результат митинга антиваксеров и реакцию властей на него можно по "мягче")
Ну и подытожим. Прошедший в костанайском парке митинг и реакция на него акима города - это добрый знак того, что народ просыпается от многолетней спячки, а государство, хоть и крохотными шагами, приближается к определению «слышащее».
Ну естественно если аким города твой друг))
То и описать результат митинга антиваксеров и реакцию властей на него можно по "мягче")
(Полноправные пользователи)
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- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Отправлено: 18.07.21 - 18:53
Цитата:
Как много правильных букоф. А теперь развернитесь и посмотрите правду про шмурдяк - полгода истории. Сначала обещали панацею на 2 года, постепенно спустившись до полугода, при этом некоторые властьимущие проговариваются, что к индийскому штамму нынешняя жижа индеферентна. Но вся власть орет, что..... Мы все слышим что. Так кто лжет?
Ни к чему не призываю, но и меня шпынять не надо. Я шмурдяком без клинических испытаний заливаться не буду. Особенно после полного отрицания ранее обозначенных противопоказаний. Теперь и беременных можно ширять. И детей. Это - по вашему правда? По моему это как раз ложная информация! Переобувание на ходу
Mr_negotive:
Как много правильных букоф. А теперь развернитесь и посмотрите правду про шмурдяк - полгода истории. Сначала обещали панацею на 2 года, постепенно спустившись до полугода, при этом некоторые властьимущие проговариваются, что к индийскому штамму нынешняя жижа индеферентна. Но вся власть орет, что..... Мы все слышим что. Так кто лжет?
Ни к чему не призываю, но и меня шпынять не надо. Я шмурдяком без клинических испытаний заливаться не буду. Особенно после полного отрицания ранее обозначенных противопоказаний. Теперь и беременных можно ширять. И детей. Это - по вашему правда? По моему это как раз ложная информация! Переобувание на ходу
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 145
Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Отправлено: 18.07.21 - 19:40
Цитата:
Доклинические и клинические испытания 1-ой и 2-ой фаз доказали безопасность. То есть если даже "жижа" бесполезна, вреда никакого не будет, в худшем случае - не будет и пользы. По данной причине все вакцины в мире по новым правилам, в связи с экстремальной ситуацией, были зарегистрированы до завершения 3-ей фазы испытаний (на эффективность). Спутник в феврале 2021 года завершил 3-ю фазу клинических испытаний и опубликовал предварительные результаты. По их результатам эффективность препарата доказана и составляет 91,6% Предварительные же они по той причине, что по завершению 3-ей фазы требуется наблюдение за испытуемые в течение 180 дней - для определения срока действия вакцины! Что она действует - доказано, не доказано пока то, на какой конкретно период времени она предоставляет иммунную защиту организму. Истекут эти 180 дней и всех эти 36 тысяч испытуемых (огромный объём обработки данных) из 3-ей фазы вновь осмотрят и проведут лабораторные исследования крови и сыворотки, и скажут - действует вакцина или уже нет. Если действует, то 3-я фаза дальше продлится ещё на 180 дней и в феврале следующего года их опять соберут и проведут исследования - действует или уже нет. Если нет, они всем заявят, установлен опытным путём срок действия вакцины - до года. Если в феврале 2022 года на испытуемых она ещё будет действовать, что уже многие говорят, очень маловероятно, то вновь будет продление 3-ей фазы ещё на полгода, и так до того момента, пока результатами исследований как раз на тех добровольцев из 3-ей фазы не будет установлен конкретный срок её действия.
Цитата:
Не обещали, а высказывали предположения, мнения, и это всегда подчёркивали. И говорили, что для точного ответа на этот вопрос необходимо дождаться результатов испытаний на эффективность (как указано, 3-я фаза). Академик А.Гинцбург об этом постоянно говорил в интервью и обновлял сведения о сроке действия вакцины по ходу продолжения проведения 3-ей фазы испытаний. Но знают они, очевидно, уже больше, так как по косвенным признакам уже ясно - не более года срок действия вакцины Спутник (первые привитые Спутником были в марте того года, в марте этого года они перепривились - это сотрудники НИИ Гамалеи и члены их семей, к слову, среди сотрудников НИИ несколько известных эпидемиологов отказались вакцинироваться до испытаний, одна с мужем академиком-физиком умерла от коронавируса).
Цитата:
Подавляющее большинство учёных с мировыми именами утверждает, что все вакцины эффективны ко всем существующим штаммам, но их эффективность несколько снижена - у всех препаратов по-разному. Обратное вообще не доказано, это просто демагогия и дезинформация. Этот вопрос педалируется антиваксерами, преследующими цель саботировать вакцинацию. Где-то у них это прекрасно получается.
Цитата:
В инструкции ко всем вакцинам указаны как противопоказания, так и случаи применения препаратов с осторожностью. Противопоказаний как таковых существенных не имеется. Если заболевание в стадии обострения, необходимо излечить заболевание, купировать его - и вакцинироваться. Это все случаи применения препарата с осторожностью. Из противопоказаний - тяжёлые аллергические реакции и аутоиммунные заболевания (далеко не все). В остальных случаях при заболеваниях и всем группам риска вакцина - показана.
Цитата:
Любой препарат вводится во всеобщее применение с ограничениями по возрасту и беременным. Так по общему правилу (даже не по упрощённым правилам регистрации вакцин во всём мире на период пандемии). После массового применения препарата проводятся дополнительные исследования на категории людей, заявленных изначально исключениями - пожилые, дети, беременные. На сегодня у органов здравоохранения и разработчиков уже достаточно клинических данных (тем же Спутником в мире привито более 30 миллионов человек), которые бы позволили расширить область применения препарата (соответственно, с дополнительным определением дозировок). Если после начала всеобщего применения достаточно данных для разрешения расширения сферы применения препарата, такое решение в общем порядке применяется и дополнительно разрешается использовать препарат детям, беременным и так далее. Изначально эти ограничения вводят для подстраховки.
Всё элементарно и просто. Не нужно подвергаться массовому психозу и истерии. Поменьше нужно смотреть и слушать блогеров и даже специалистов-врачей, но не имеющих отношения к молекулярной биологии, эпидемиологии, вирусологии (каждый должен заниматься своим делом).
Желаю всем здоровья и добра!
А также - разума (кому он дополнительно нужен)!
[Исправлено: Mr_negotive, 18.07.2021 - 19:54]
Мишаня:
шмурдяком без клинических испытаний заливаться не буду
шмурдяком без клинических испытаний заливаться не буду
Доклинические и клинические испытания 1-ой и 2-ой фаз доказали безопасность. То есть если даже "жижа" бесполезна, вреда никакого не будет, в худшем случае - не будет и пользы. По данной причине все вакцины в мире по новым правилам, в связи с экстремальной ситуацией, были зарегистрированы до завершения 3-ей фазы испытаний (на эффективность). Спутник в феврале 2021 года завершил 3-ю фазу клинических испытаний и опубликовал предварительные результаты. По их результатам эффективность препарата доказана и составляет 91,6% Предварительные же они по той причине, что по завершению 3-ей фазы требуется наблюдение за испытуемые в течение 180 дней - для определения срока действия вакцины! Что она действует - доказано, не доказано пока то, на какой конкретно период времени она предоставляет иммунную защиту организму. Истекут эти 180 дней и всех эти 36 тысяч испытуемых (огромный объём обработки данных) из 3-ей фазы вновь осмотрят и проведут лабораторные исследования крови и сыворотки, и скажут - действует вакцина или уже нет. Если действует, то 3-я фаза дальше продлится ещё на 180 дней и в феврале следующего года их опять соберут и проведут исследования - действует или уже нет. Если нет, они всем заявят, установлен опытным путём срок действия вакцины - до года. Если в феврале 2022 года на испытуемых она ещё будет действовать, что уже многие говорят, очень маловероятно, то вновь будет продление 3-ей фазы ещё на полгода, и так до того момента, пока результатами исследований как раз на тех добровольцев из 3-ей фазы не будет установлен конкретный срок её действия.
Цитата:
Мишаня:
Сначала обещали панацею на 2 года, постепенно спустившись до полугода
Сначала обещали панацею на 2 года, постепенно спустившись до полугода
Не обещали, а высказывали предположения, мнения, и это всегда подчёркивали. И говорили, что для точного ответа на этот вопрос необходимо дождаться результатов испытаний на эффективность (как указано, 3-я фаза). Академик А.Гинцбург об этом постоянно говорил в интервью и обновлял сведения о сроке действия вакцины по ходу продолжения проведения 3-ей фазы испытаний. Но знают они, очевидно, уже больше, так как по косвенным признакам уже ясно - не более года срок действия вакцины Спутник (первые привитые Спутником были в марте того года, в марте этого года они перепривились - это сотрудники НИИ Гамалеи и члены их семей, к слову, среди сотрудников НИИ несколько известных эпидемиологов отказались вакцинироваться до испытаний, одна с мужем академиком-физиком умерла от коронавируса).
Цитата:
Мишаня:
властьимущие проговариваются, что к индийскому штамму нынешняя жижа индифферентна
властьимущие проговариваются, что к индийскому штамму нынешняя жижа индифферентна
Подавляющее большинство учёных с мировыми именами утверждает, что все вакцины эффективны ко всем существующим штаммам, но их эффективность несколько снижена - у всех препаратов по-разному. Обратное вообще не доказано, это просто демагогия и дезинформация. Этот вопрос педалируется антиваксерами, преследующими цель саботировать вакцинацию. Где-то у них это прекрасно получается.
Цитата:
Мишаня:
после полного отрицания ранее обозначенных противопоказаний
после полного отрицания ранее обозначенных противопоказаний
В инструкции ко всем вакцинам указаны как противопоказания, так и случаи применения препаратов с осторожностью. Противопоказаний как таковых существенных не имеется. Если заболевание в стадии обострения, необходимо излечить заболевание, купировать его - и вакцинироваться. Это все случаи применения препарата с осторожностью. Из противопоказаний - тяжёлые аллергические реакции и аутоиммунные заболевания (далеко не все). В остальных случаях при заболеваниях и всем группам риска вакцина - показана.
Цитата:
Мишаня:
Теперь и беременных можно ширять. И детей.
Теперь и беременных можно ширять. И детей.
Любой препарат вводится во всеобщее применение с ограничениями по возрасту и беременным. Так по общему правилу (даже не по упрощённым правилам регистрации вакцин во всём мире на период пандемии). После массового применения препарата проводятся дополнительные исследования на категории людей, заявленных изначально исключениями - пожилые, дети, беременные. На сегодня у органов здравоохранения и разработчиков уже достаточно клинических данных (тем же Спутником в мире привито более 30 миллионов человек), которые бы позволили расширить область применения препарата (соответственно, с дополнительным определением дозировок). Если после начала всеобщего применения достаточно данных для разрешения расширения сферы применения препарата, такое решение в общем порядке применяется и дополнительно разрешается использовать препарат детям, беременным и так далее. Изначально эти ограничения вводят для подстраховки.
Всё элементарно и просто. Не нужно подвергаться массовому психозу и истерии. Поменьше нужно смотреть и слушать блогеров и даже специалистов-врачей, но не имеющих отношения к молекулярной биологии, эпидемиологии, вирусологии (каждый должен заниматься своим делом).
Желаю всем здоровья и добра!
А также - разума (кому он дополнительно нужен)!
[Исправлено: Mr_negotive, 18.07.2021 - 19:54]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14141
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Отправлено: 18.07.21 - 22:44
У автора какое-то извращенное понятие о гражданской активности. Это только митинги и собрания? По мне - так это деструктивная активность. А конструктивная - она в обращениях в ikomek, если где-то непорядок; она в гражданских проектах, в открытом обсуждении законопроектов - на egov есть такая возможность, там же можно и своё "фи" сказать. А все эти митинги и собрания - если власти не нужно слышать - они никакие митинги не услышат, если нужно слышать - услышат и обращения без митингов. Кстати, если уж рассматривать митинги как способ - то эффективнее будут агрессивные, потому как подключатся к требованиям ещё и жертвы агрессии. Но это уже будет преступлением. Да и вообще, митинги - это толпа, которая и в вопросе не разбирается, а твердит только своё, как зомби. Так можно немалую толпу бомжей и прочих любителей выпить собрать и устроить "мирный митинг" за отмену ограничений по продаже спиртных напитков или снижение акцизов на алкоголь и сигареты.
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