Отправлено: - 19:40

Мишаня:

шмурдяком без клинических испытаний заливаться не буду

Мишаня:

Сначала обещали панацею на 2 года, постепенно спустившись до полугода

Мишаня:

властьимущие проговариваются, что к индийскому штамму нынешняя жижа индифферентна

Мишаня:

после полного отрицания ранее обозначенных противопоказаний

Мишаня:

Теперь и беременных можно ширять. И детей.

[Исправлено: Mr_negotive, 18.07.2021 - 19:54]

Цитата:Доклинические и клинические испытания 1-ой и 2-ой фаз доказали безопасность. То есть если даже "жижа" бесполезна, вреда никакого не будет, в худшем случае - не будет и пользы. По данной причине все вакцины в мире по новым правилам, в связи с экстремальной ситуацией, были зарегистрированы до завершения 3-ей фазы испытаний (на эффективность). Спутник в феврале 2021 года завершил 3-ю фазу клинических испытаний и опубликовал предварительные результаты. По их результатам эффективность препарата доказана и составляет 91,6% Предварительные же они по той причине, что по завершению 3-ей фазы требуется наблюдение за испытуемые в течение 180 дней - для определения срока действия вакцины! Что она действует - доказано, не доказано пока то, на какой конкретно период времени она предоставляет иммунную защиту организму. Истекут эти 180 дней и всех эти 36 тысяч испытуемых (огромный объём обработки данных) из 3-ей фазы вновь осмотрят и проведут лабораторные исследования крови и сыворотки, и скажут - действует вакцина или уже нет. Если действует, то 3-я фаза дальше продлится ещё на 180 дней и в феврале следующего года их опять соберут и проведут исследования - действует или уже нет. Если нет, они всем заявят, установлен опытным путём срок действия вакцины - до года. Если в феврале 2022 года на испытуемых она ещё будет действовать, что уже многие говорят, очень маловероятно, то вновь будет продление 3-ей фазы ещё на полгода, и так до того момента, пока результатами исследований как раз на тех добровольцев из 3-ей фазы не будет установлен конкретный срок её действия.Цитата:Не обещали, а высказывали предположения, мнения, и это всегда подчёркивали. И говорили, что для точного ответа на этот вопрос необходимо дождаться результатов испытаний на эффективность (как указано, 3-я фаза). Академик А.Гинцбург об этом постоянно говорил в интервью и обновлял сведения о сроке действия вакцины по ходу продолжения проведения 3-ей фазы испытаний. Но знают они, очевидно, уже больше, так как по косвенным признакам уже ясно - не более года срок действия вакцины Спутник (первые привитые Спутником были в марте того года, в марте этого года они перепривились - это сотрудники НИИ Гамалеи и члены их семей, к слову, среди сотрудников НИИ несколько известных эпидемиологов отказались вакцинироваться до испытаний, одна с мужем академиком-физиком умерла от коронавируса).Цитата:Подавляющее большинство учёных с мировыми именами утверждает, что все вакцины эффективны ко всем существующим штаммам, но их эффективность несколько снижена - у всех препаратов по-разному. Обратное вообще не доказано, это просто демагогия и дезинформация. Этот вопрос педалируется антиваксерами, преследующими цель саботировать вакцинацию. Где-то у них это прекрасно получается.Цитата:В инструкции ко всем вакцинам указаны как противопоказания, так и случаи применения препаратов с осторожностью. Противопоказаний как таковых существенных не имеется. Если заболевание в стадии обострения, необходимо излечить заболевание, купировать его - и вакцинироваться. Это все случаи применения препарата с осторожностью. Из противопоказаний - тяжёлые аллергические реакции и аутоиммунные заболевания (далеко не все). В остальных случаях при заболеваниях и всем группам риска вакцина - показана.Цитата:Любой препарат вводится во всеобщее применение с ограничениями по возрасту и беременным. Так по общему правилу (даже не по упрощённым правилам регистрации вакцин во всём мире на период пандемии). После массового применения препарата проводятся дополнительные исследования на категории людей, заявленных изначально исключениями - пожилые, дети, беременные. На сегодня у органов здравоохранения и разработчиков уже достаточно клинических данных (тем же Спутником в мире привито более 30 миллионов человек), которые бы позволили расширить область применения препарата (соответственно, с дополнительным определением дозировок). Если после начала всеобщего применения достаточно данных для разрешения расширения сферы применения препарата, такое решение в общем порядке применяется и дополнительно разрешается использовать препарат детям, беременным и так далее. Изначально эти ограничения вводят для подстраховки.Всё элементарно и просто. Не нужно подвергаться массовому психозу и истерии. Поменьше нужно смотреть и слушать блогеров и даже специалистов-врачей, но не имеющих отношения к молекулярной биологии, эпидемиологии, вирусологии (каждый должен заниматься своим делом).Желаю всем здоровья и добра!А также - разума (кому он дополнительно нужен)!