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≡ Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в Костанайскую область
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41966
Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в Костанайскую область
Отправлено: 16.07.21 - 16:19
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Об этом сегодня, 16 июля, на брифинге в РСК сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. Всего в область поступило 259 500 доз первого компонента вакцин и 183 250 второго.
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
145
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 17.07.21 - 19:36
#15
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Цитата:
Николаич I:
и вместо 21 дня после первой прививки люди ждали полгода с 1 февраля


А причём тут 1 февраля? Откуда эта дата? Где написано о том, что предыдущая поставка была 1 февраля, а не в начале июля или конце июня?
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
141
Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в Костанайскую область
Отправлено: 18.07.21 - 14:32
#16
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Цитата:
Mr_negotive:

🤦🏻‍♂️ Прививать начали в Казахстане с 1 февраля. Возможно ли это было сделать без вакцин?
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2058
Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в Костанайскую область
Отправлено: 18.07.21 - 14:53
#17
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Больше разговоров обо всем этом...
Утром пошел в 3-ю поликлинику. За первым компонентом Спутника. Человек 10 было, потом еще подходили. По итогу около дюжины людей было на 1-й компонент, столько же на 2-й. С мамой были, она на 2-й компонент. Ее да, заставили, как и весь коллектив под страхом увольнения, бюджетники. Я сам пошел, добровольно, хотя мог бы и поспать подольше :) Самочувствие отличное. Побочных эффектов не ощущаю.
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
145
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 18.07.21 - 15:08
#18
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Цитата:
Николаич I:
Прививать начали в Казахстане с 1 февраля. Возможно ли это было сделать без вакцин?

И где логика? Ну начали 1 февраля прививать, ну привезли тогда, например, 80 000 доз первого компонента, к середине февраля привезли еще 30 000 доз первого и 90 000 доз второго, через неделю еще по возможности довезли 30 000 доз первого и 20 000 доз второго. И так далее. Сейчас "закуплены 209 000 первого и 132 700 доз второго компонента вакцины "Спутник V", при этом 132 700 доз второго компонента - это для тех, которые ранее уже получили первую дозу, а к этим 209 000 дозам первого компонента довезут через пару недель столько же доз второго. Что не так то? :lol:
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
141
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 18.07.21 - 17:52
#19
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Цитата:
Mr_negotive:
например, 80 000 доз первого компонента, к середине февраля привезли еще 30 000 доз первого и 90 000 доз второго, через неделю еще по возможности довезли 30 000 доз первого и 20 000 доз второго. И так далее

А почему в сумме за все те разы второго привезли меньше чем первого? Хотя по логике, раз сейчас второго привезли меньше, значит в предыдущие разы его привезли наоборот больше. А почему тогда его привезли больше? 🤣
Вобщем поставим вопрос по-другому, почему первого и второго компонента привозят разное количество, хотя это две части одного целого? 😁
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