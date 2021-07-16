Отправлено: - 17:32

maxsaf:

Все, проблема с законом о защите прав потребителей можно сказать решена. В каждый магазин теперь надо такую колонку.

maxsaf:

Че вообще КЗ происходит? Куча народу на видео все как один утверждают, что в КЗ два языка.

Цитата:Если владельцы магазинов закупят эту колонку (явно не закупят) то закон будет соблюдён)Цитата:Просто не понимают что два языка в КанадеДва языка в ЮАРА в Казахстане один государственныйПросто им ещё никто этого не сказал вот и качают права