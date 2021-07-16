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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22212
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 16:46
#4006
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Цитата:
abaika95:
чтобы опять в бан не попасть?))

Я успел - прочитать.
А очередь - твоя... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12397
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 16:52
#4007
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да,вот в прогнозе нг пишут,
что завтра будет дождь.
кому это хорошо,кому плохо.

[Исправлено: alex_60, 16.07.2021 - 16:53]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12397
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 21:38
#4008
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арбузы по 70, картофель по 100,
морковка 115.
жизнь налаживается.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12397
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 23:10
#4009
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///читаю ленту — переписка клонов.Я с новостями хорошо знаком.Вдруг забурлило — при смерти Мамонов.Ну слава богу, есть писать о ком.Чем бы питались блогеры на свете?Они, как воронье, на труп летят.Когда б не смерть сегодняшняя Пети,То на безрыбье б постили котят.Все попрощались, кланяясь засим.Забыли. Люди жаждут новостей.Все ждут, когда уже умрет МакSим,Чтоб некрологи стряпать всех мастейИ собирать просмотры, с ними лайки.Из трупов складывают потихоньку трафик://
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12397
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 23:11
#4010
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кто автор. кто не знает спросите.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12397
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 23:23
#4011
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смотрю в восьмерке свет погас, Дракон ты не в курсе?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11156
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.07.21 - 06:06
#4012
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Цитата:
Казахстанцы создали умную колонку, понимающую казахскую речь

тыц

Все, проблема с законом о защите прав потребителей можно сказать решена. В каждый магазин теперь надо такую колонку. :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
328
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.07.21 - 06:57
#4013
Комментарий удален модератором.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.07.21 - 10:20
#4014
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Цитата:
maxsaf:
Все, проблема с законом о защите прав потребителей можно сказать решена.

Сначала нужно проверить, не нарушен ли чей патент. Создать, это не скопипастить. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11156
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.07.21 - 11:04
#4015
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Че вообще КЗ происходит? Куча народу на видео все как один утверждают, что в КЗ два языка. Может пора людям глаза открыть, чтобы таких конфликтов не было? Обьявление хотя бы сделайте по радио или в автобусах, что русский язык теперь - иностранный.


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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4747
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.07.21 - 12:17
#4016
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Мне кажется полный игнор и даже наглая админ ведёт себя некорректно потому что владелец супермаркета небожитель и разрешает своему персоналу все что угодно
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
502
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.07.21 - 12:48
#4017
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Цитата:
maxsaf:
что русский язык

Вот вы бы не сказали , то и жили б мы в неведении. Из погреба виднее ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11156
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.07.21 - 14:44
#4018
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Цитата:
Я:
Вот вы бы не сказали , то и жили б мы в неведении. Из погреба виднее ?

Вот мне бы не сказали - и я бы не сказал. Ищите первоисточник, я ни при чем. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.07.21 - 17:32
#4019
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Цитата:
maxsaf:
Все, проблема с законом о защите прав потребителей можно сказать решена. В каждый магазин теперь надо такую колонку.

Если владельцы магазинов закупят эту колонку (явно не закупят) то закон будет соблюдён)
Цитата:
maxsaf:
Че вообще КЗ происходит? Куча народу на видео все как один утверждают, что в КЗ два языка.

Просто не понимают что два языка в Канаде
Два языка в ЮАР
А в Казахстане один государственный
Просто им ещё никто этого не сказал вот и качают права
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.07.21 - 17:35
#4020
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Цитата:
alex_60:
да ,это ты, из челябинска.гастор

Да не, Шура ты путаешь,я местный
Родился тут и предки мои тут родились
Съездил получил образование в чб (кстати неплохое)
Вернулся.
А ты как г***о в проруби
Ни туда ни сюда
Получил красный паспорт (на всякие)
И сидишь в Казахстане как гасторбайтер)))
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