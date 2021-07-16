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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22212
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 16:46
Цитата:
Я успел - прочитать.
А очередь - твоя...
abaika95:
чтобы опять в бан не попасть?))
чтобы опять в бан не попасть?))
Я успел - прочитать.
А очередь - твоя...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 16:52
да,вот в прогнозе нг пишут,
что завтра будет дождь.
кому это хорошо,кому плохо.
[Исправлено: alex_60, 16.07.2021 - 16:53]
что завтра будет дождь.
кому это хорошо,кому плохо.
[Исправлено: alex_60, 16.07.2021 - 16:53]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 21:38
арбузы по 70, картофель по 100,
морковка 115.
жизнь налаживается.
морковка 115.
жизнь налаживается.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 23:10
///читаю ленту — переписка клонов.Я с новостями хорошо знаком.Вдруг забурлило — при смерти Мамонов.Ну слава богу, есть писать о ком.Чем бы питались блогеры на свете?Они, как воронье, на труп летят.Когда б не смерть сегодняшняя Пети,То на безрыбье б постили котят.Все попрощались, кланяясь засим.Забыли. Люди жаждут новостей.Все ждут, когда уже умрет МакSим,Чтоб некрологи стряпать всех мастейИ собирать просмотры, с ними лайки.Из трупов складывают потихоньку трафик://
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 23:11
кто автор. кто не знает спросите.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 23:23
смотрю в восьмерке свет погас, Дракон ты не в курсе?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 328
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.07.21 - 06:57
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.07.21 - 10:20
Цитата:
Сначала нужно проверить, не нарушен ли чей патент. Создать, это не скопипастить.
maxsaf:
Все, проблема с законом о защите прав потребителей можно сказать решена.
Все, проблема с законом о защите прав потребителей можно сказать решена.
Сначала нужно проверить, не нарушен ли чей патент. Создать, это не скопипастить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.07.21 - 11:04
Че вообще КЗ происходит? Куча народу на видео все как один утверждают, что в КЗ два языка. Может пора людям глаза открыть, чтобы таких конфликтов не было? Обьявление хотя бы сделайте по радио или в автобусах, что русский язык теперь - иностранный.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4747
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.07.21 - 12:17
Мне кажется полный игнор и даже наглая админ ведёт себя некорректно потому что владелец супермаркета небожитель и разрешает своему персоналу все что угодно
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 502
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.07.21 - 12:48
Цитата:
Вот вы бы не сказали , то и жили б мы в неведении. Из погреба виднее ?
maxsaf:
что русский язык
что русский язык
Вот вы бы не сказали , то и жили б мы в неведении. Из погреба виднее ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.07.21 - 14:44
Цитата:
Вот мне бы не сказали - и я бы не сказал. Ищите первоисточник, я ни при чем.
Я:
Вот вы бы не сказали , то и жили б мы в неведении. Из погреба виднее ?
Вот вы бы не сказали , то и жили б мы в неведении. Из погреба виднее ?
Вот мне бы не сказали - и я бы не сказал. Ищите первоисточник, я ни при чем.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.07.21 - 17:32
Цитата:
Если владельцы магазинов закупят эту колонку (явно не закупят) то закон будет соблюдён)
Цитата:
Просто не понимают что два языка в Канаде
Два языка в ЮАР
А в Казахстане один государственный
Просто им ещё никто этого не сказал вот и качают права
maxsaf:
Все, проблема с законом о защите прав потребителей можно сказать решена. В каждый магазин теперь надо такую колонку.
Все, проблема с законом о защите прав потребителей можно сказать решена. В каждый магазин теперь надо такую колонку.
Если владельцы магазинов закупят эту колонку (явно не закупят) то закон будет соблюдён)
Цитата:
maxsaf:
Че вообще КЗ происходит? Куча народу на видео все как один утверждают, что в КЗ два языка.
Че вообще КЗ происходит? Куча народу на видео все как один утверждают, что в КЗ два языка.
Просто не понимают что два языка в Канаде
Два языка в ЮАР
А в Казахстане один государственный
Просто им ещё никто этого не сказал вот и качают права
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.07.21 - 17:35
Цитата:
Да не, Шура ты путаешь,я местный
Родился тут и предки мои тут родились
Съездил получил образование в чб (кстати неплохое)
Вернулся.
А ты как г***о в проруби
Ни туда ни сюда
Получил красный паспорт (на всякие)
И сидишь в Казахстане как гасторбайтер)))
alex_60:
да ,это ты, из челябинска.гастор
да ,это ты, из челябинска.гастор
Да не, Шура ты путаешь,я местный
Родился тут и предки мои тут родились
Съездил получил образование в чб (кстати неплохое)
Вернулся.
А ты как г***о в проруби
Ни туда ни сюда
Получил красный паспорт (на всякие)
И сидишь в Казахстане как гасторбайтер)))
-
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