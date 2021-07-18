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Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
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Я робот(Пользователи)
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Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Отправлено: 18.07.21 - 10:58
Одно из главных достижений за 30 лет независимости Казахстана - полное подавление гражданской активности населения. За исключением тех случаев, когда активность инспирировалась самой властью.
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(Полноправные пользователи)
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Отправлено: 18.07.21 - 10:58
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(Полноправные пользователи)
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Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Отправлено: 18.07.21 - 11:40
Министерство юстиции утверждает, что обязательная вакцинация соответствует казахстанскому законодательству и не противоречит Конституции страны. Юстиции вторит Министерство здравоохранения. Лгут? А господин Денисов истину глаголет?
Пропаганда против добровольной и любой иной вакцинации использует любые доводы с целью убедить как можно больше людей во вреде и опасности вакцинации. Любые - означает любые. В антиваксерской пропаганде, такое впечатление, с учётом степени настойчивости, с которой она помещает шлак в головы людей, всё доказано и поддержано учёными соответствующих специализаций в области молекулярной биологии, медицины и на мировом уровне, что не соответствует действительности. А утверждения о нарушении прав человека в Казахстане "принудительной вакцинацией", опять же такое впечатление, как будто основано на заключении Комитета ООН по правам человека или на мнении, как минимум, докторов юридических наук.
В результате распространения заведомо ложных сведений и информации о вакцинации, любители Рен-ТВ и программы "Битва экстрасенсов", которых неимоверное количество, включаются в массовый психоз или истерию - мы все умрём, и с радостью подхватывают такие сведения, начиная их упорно распространять с использованием различных средств телекоммуникаций. Распространяемый таким образом контент имеет все признаки антинаучной пропаганды, основанной на заведомо искажённом или одностороннем подходе в подаче информации.
В результате подобных действий создаётся реальная угроза здоровью населения и безопасности государства. У нас вроде как в Уголовном Кодексе есть статья о распространении заведомо ложной информации? Или она работает избирательно и там, где речь идёт о некоторых оппозиционных веяниях? Думаю, что привлечение виновных лиц в распространение заведомо ложных сведений о вреде вакцинации, нагнетании социального напряжения, остудило бы "горячие головы" и эти головы хотя бы задумывались и проверяли распространяемую информацию, её источники и достоверность (или хотя бы ссылались, что распространяемая информация является мнением и не проверена на достоверность).
В данном случае уважаемый Аркадий Денисов пишет, что - //Кодекс «О здоровье» признает только добровольное лечение, в том числе и вакцинирование. Но постановление санврача втаптывает добровольность в грязь. Такова степная демократия, где законы и реальная жизнь далеки друг от друга, что вызывает законное возмущение у граждан//.
И на чём же основано такое утверждение? А тут именно утверждение о том, что и как признаёт Кодекс и чего он никак не признаёт. Информированное согласие и добровольность - это разве одно и то же?
Вот и видим тут типичный пример тиражирования ложной информации, теперь уже в уважаемом областном средстве массовой информации.
[Исправлено: Mr_negotive, 18.07.2021 - 11:44]
Пропаганда против добровольной и любой иной вакцинации использует любые доводы с целью убедить как можно больше людей во вреде и опасности вакцинации. Любые - означает любые. В антиваксерской пропаганде, такое впечатление, с учётом степени настойчивости, с которой она помещает шлак в головы людей, всё доказано и поддержано учёными соответствующих специализаций в области молекулярной биологии, медицины и на мировом уровне, что не соответствует действительности. А утверждения о нарушении прав человека в Казахстане "принудительной вакцинацией", опять же такое впечатление, как будто основано на заключении Комитета ООН по правам человека или на мнении, как минимум, докторов юридических наук.
В результате распространения заведомо ложных сведений и информации о вакцинации, любители Рен-ТВ и программы "Битва экстрасенсов", которых неимоверное количество, включаются в массовый психоз или истерию - мы все умрём, и с радостью подхватывают такие сведения, начиная их упорно распространять с использованием различных средств телекоммуникаций. Распространяемый таким образом контент имеет все признаки антинаучной пропаганды, основанной на заведомо искажённом или одностороннем подходе в подаче информации.
В результате подобных действий создаётся реальная угроза здоровью населения и безопасности государства. У нас вроде как в Уголовном Кодексе есть статья о распространении заведомо ложной информации? Или она работает избирательно и там, где речь идёт о некоторых оппозиционных веяниях? Думаю, что привлечение виновных лиц в распространение заведомо ложных сведений о вреде вакцинации, нагнетании социального напряжения, остудило бы "горячие головы" и эти головы хотя бы задумывались и проверяли распространяемую информацию, её источники и достоверность (или хотя бы ссылались, что распространяемая информация является мнением и не проверена на достоверность).
В данном случае уважаемый Аркадий Денисов пишет, что - //Кодекс «О здоровье» признает только добровольное лечение, в том числе и вакцинирование. Но постановление санврача втаптывает добровольность в грязь. Такова степная демократия, где законы и реальная жизнь далеки друг от друга, что вызывает законное возмущение у граждан//.
И на чём же основано такое утверждение? А тут именно утверждение о том, что и как признаёт Кодекс и чего он никак не признаёт. Информированное согласие и добровольность - это разве одно и то же?
Вот и видим тут типичный пример тиражирования ложной информации, теперь уже в уважаемом областном средстве массовой информации.
[Исправлено: Mr_negotive, 18.07.2021 - 11:44]
(Уважаемые пользователи)
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- Германия
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Отправлено: 18.07.21 - 12:33
Цитата:
"Я делю представителей власти на трезвомыслящих и роботов"
Трезвые - роботы, чтоли?...
"Я делю представителей власти на трезвомыслящих и роботов"
Трезвые - роботы, чтоли?...
(Полноправные пользователи)
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- Казахстан,Костанай
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Отправлено: 18.07.21 - 17:28
Цитата:
Ну естественно если аким города твой друг))
То и описать результат митинга антиваксеров и реакцию властей на него можно по "мягче")
Ну и подытожим. Прошедший в костанайском парке митинг и реакция на него акима города - это добрый знак того, что народ просыпается от многолетней спячки, а государство, хоть и крохотными шагами, приближается к определению «слышащее».
Ну естественно если аким города твой друг))
То и описать результат митинга антиваксеров и реакцию властей на него можно по "мягче")
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