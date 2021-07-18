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≡ Дожди с проясненими - Как изменится погода в Костанае и области в ближайшие 3 дня?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41966
Дожди с проясненими - Как изменится погода в Костанае и области в ближайшие 3 дня?
Отправлено: 18.07.21 - 16:20
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В Костанае в субботу утром и днём дождь с юго-западным ветром 9-14 м/с. Ночью +13...+15, днём +24...+26 градусов. В воскресенье переменная облачность, возможен дождь с грозой. А в понедельник осадки уже маловероятны.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
660
Re: Дожди с проясненими - Как изменится погода в Костанае и...
Отправлено: 18.07.21 - 16:20
#1
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Цитата:
проясненими

Георгий, Ваш Word подчеркивает красным всевозможные и невозможные ошибки?
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