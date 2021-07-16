Отправлено: - 15:08

Николаич I:

Прививать начали в Казахстане с 1 февраля. Возможно ли это было сделать без вакцин?

Цитата:И где логика? Ну начали 1 февраля прививать, ну привезли тогда, например, 80 000 доз первого компонента, к середине февраля привезли еще 30 000 доз первого и 90 000 доз второго, через неделю еще по возможности довезли 30 000 доз первого и 20 000 доз второго. И так далее. Сейчас "закуплены 209 000 первого и 132 700 доз второго компонента вакцины "Спутник V", при этом 132 700 доз второго компонента - это для тех, которые ранее уже получили первую дозу, а к этим 209 000 дозам первого компонента довезут через пару недель столько же доз второго. Что не так то?