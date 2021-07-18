Аркадий ДЕНИСОВ: Под лежачий камень вода не течет
Отправлено: 18.07.21 - 11:40
Министерство юстиции утверждает, что обязательная вакцинация соответствует казахстанскому законодательству и не противоречит Конституции страны. Юстиции вторит Министерство здравоохранения. Лгут? А господин Денисов истину глаголет?
Пропаганда против добровольной и любой иной вакцинации использует любые доводы с целью убедить как можно больше людей во вреде и опасности вакцинации. Любые - означает любые. В антиваксерской пропаганде, такое впечатление, с учётом степени настойчивости, с которой она помещает шлак в головы людей, всё доказано и поддержано учёными соответствующих специализаций в области молекулярной биологии, медицины и на мировом уровне, что не соответствует действительности. А утверждения о нарушении прав человека в Казахстане "принудительной вакцинацией", опять же такое впечатление, как будто основано на заключении Комитета ООН по правам человека или на мнении, как минимум, докторов юридических наук.
В результате распространения заведомо ложных сведений и информации о вакцинации, любители Рен-ТВ и программы "Битва экстрасенсов", которых неимоверное количество, включаются в массовый психоз или истерию - мы все умрём, и с радостью подхватывают такие сведения, начиная их упорно распространять с использованием различных средств телекоммуникаций. Распространяемый таким образом контент имеет все признаки антинаучной пропаганды, основанной на заведомо искажённом или одностороннем подходе в подаче информации.
В результате подобных действий создаётся реальная угроза здоровью населения и безопасности государства. У нас вроде как в Уголовном Кодексе есть статья о распространении заведомо ложной информации? Или она работает избирательно и там, где речь идёт о некоторых оппозиционных веяниях? Думаю, что привлечение виновных лиц в распространение заведомо ложных сведений о вреде вакцинации, нагнетании социального напряжения, остудило бы "горячие головы" и эти головы хотя бы задумывались и проверяли распространяемую информацию, её источники и достоверность (или хотя бы ссылались, что распространяемая информация является мнением и не проверена на достоверность).
В данном случае уважаемый Аркадий Денисов пишет, что - //Кодекс «О здоровье» признает только добровольное лечение, в том числе и вакцинирование. Но постановление санврача втаптывает добровольность в грязь. Такова степная демократия, где законы и реальная жизнь далеки друг от друга, что вызывает законное возмущение у граждан//.
И на чём же основано такое утверждение? А тут именно утверждение о том, что и как признаёт Кодекс и чего он никак не признаёт. Информированное согласие и добровольность - это разве одно и то же?
Вот и видим тут типичный пример тиражирования ложной информации, теперь уже в уважаемом областном средстве массовой информации.
[Исправлено: Mr_negotive, 18.07.2021 - 11:44]