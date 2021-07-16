Отправлено: - 19:36

Николаич I:

и вместо 21 дня после первой прививки люди ждали полгода с 1 февраля

Цитата:А причём тут 1 февраля? Откуда эта дата? Где написано о том, что предыдущая поставка была 1 февраля, а не в начале июля или конце июня?