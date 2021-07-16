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≡ Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в Костанайскую область
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41964
Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в Костанайскую область
Отправлено: 16.07.21 - 16:19
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Об этом сегодня, 16 июля, на брифинге в РСК сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. Всего в область поступило 259 500 доз первого компонента вакцин и 183 250 второго.
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§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
143
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 17.07.21 - 19:36
#15
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Цитата:
Николаич I:
и вместо 21 дня после первой прививки люди ждали полгода с 1 февраля


А причём тут 1 февраля? Откуда эта дата? Где написано о том, что предыдущая поставка была 1 февраля, а не в начале июля или конце июня?
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