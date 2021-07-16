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Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в Костанайскую область
Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в Костанайскую область
N
Я робот(Пользователи)
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- 41964
Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в Костанайскую область
Отправлено: 16.07.21 - 16:19
Об этом сегодня, 16 июля, на брифинге в РСК сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. Всего в область поступило 259 500 доз первого компонента вакцин и 183 250 второго.
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a
(Полноправные пользователи)
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- 12397
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 16.07.21 - 16:19
после 9 августа надо бесплатную вакцинацию первой дозой прекратить,
только за скажем 50000 за одну дозу.
а меры запрета оставить те же-
туда нельзя, сюда нельзя, в транспорте нельзя,на работу нельзя,
без вакцинации.
хватит за каждым бегать ,дали время подумать,
не хотят так,надо по другому.
только за скажем 50000 за одну дозу.
а меры запрета оставить те же-
туда нельзя, сюда нельзя, в транспорте нельзя,на работу нельзя,
без вакцинации.
хватит за каждым бегать ,дали время подумать,
не хотят так,надо по другому.
(Уважаемые пользователи)
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- 19.07.08
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- 7589
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 16.07.21 - 16:55
Цитата:
неделю назад, когда она закончилась в области, те же чиновники говорили, что эта разовая акция Самрук. Больше поступления не ожидается. Откуда взялась?
65 000 Hayat-Vax (для 32 500 человек)
неделю назад, когда она закончилась в области, те же чиновники говорили, что эта разовая акция Самрук. Больше поступления не ожидается. Откуда взялась?
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 16.07.21 - 17:07
Цитата:
Эту логику можно ведь и продолжить.
За нарушение запретов и ограничений на первый раз увеличить существующие штрафы в 11,5 раза, для граждан с 87,5 тысяч до один миллиона тенге с обязанностью уплаты штрафы в течение семи дней. Для владельцев бизнесов - в 150 раз. В случае не уплаты штрафа в течение недели наложенный штраф заменяется арестом из расчета сутки ареста за каждую не уплаченную тысячу тенге штрафа - с запрещением дальнейшей вакцинации. При отбытии срока и новом нарушении запретительно-ограничетельных мер виновный передается в распоряжение заблаговременно созданных расстрельных команд.
То есть изложенный принцип наказания коррелирует лучше с Вашим выводом - "не хотят так,надо по другому".
alex_60:
только за скажем 50000 за одну дозу
только за скажем 50000 за одну дозу
Эту логику можно ведь и продолжить.
За нарушение запретов и ограничений на первый раз увеличить существующие штрафы в 11,5 раза, для граждан с 87,5 тысяч до один миллиона тенге с обязанностью уплаты штрафы в течение семи дней. Для владельцев бизнесов - в 150 раз. В случае не уплаты штрафа в течение недели наложенный штраф заменяется арестом из расчета сутки ареста за каждую не уплаченную тысячу тенге штрафа - с запрещением дальнейшей вакцинации. При отбытии срока и новом нарушении запретительно-ограничетельных мер виновный передается в распоряжение заблаговременно созданных расстрельных команд.
То есть изложенный принцип наказания коррелирует лучше с Вашим выводом - "не хотят так,надо по другому".
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 16.07.21 - 18:47
Интересно, почему первого компонента привезли больше чем второго? Типа после первой прививки выживут не все? ))
(Полноправные пользователи)
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- 02.07.13
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- 1427
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 16.07.21 - 19:33
В очередь, с....ны дети, в очередь! )))) (Шариков)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
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- 12397
Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в Костанайскую область
Отправлено: 16.07.21 - 20:47
Цитата:
а по другому не получится.
Mr_negotive:
Эту логику можно ведь и продолжить. За нарушение запретов и ограничений
Эту логику можно ведь и продолжить. За нарушение запретов и ограничений
а по другому не получится.
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 16.07.21 - 21:46
Цитата:
А я согласен. Учитывая уровень бреда, который обуял головы граждан - разговоры пора заканчивать...
alex_60:
а по другому не получится.
а по другому не получится.
А я согласен. Учитывая уровень бреда, который обуял головы граждан - разговоры пора заканчивать...
(Полноправные пользователи)
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- 25.11.16
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- 2456
Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в Костанайскую область
Отправлено: 16.07.21 - 21:51
Цитата:
Mr_negotive:
Учитывая уровень бреда, который обуял головы граждан - разговоры пора заканчивать...
Учитывая уровень бреда, который обуял головы граждан - разговоры пора заканчивать...
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 17.07.21 - 09:32
Цитата:
Ответ на этот вопрос на поверхности. Сейчас второй компонент привезён для тех, кто РАНЕЕ уже был привит первым. Соответственно, сейчас привезённым первым компонентом вакцинируют и позже для этих граждан закажут второй компонент.
Николаич I:
почему первого компонента привезли больше чем второго?
почему первого компонента привезли больше чем второго?
Ответ на этот вопрос на поверхности. Сейчас второй компонент привезён для тех, кто РАНЕЕ уже был привит первым. Соответственно, сейчас привезённым первым компонентом вакцинируют и позже для этих граждан закажут второй компонент.
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 17.07.21 - 10:21
Цитата:
То есть получается в первый раз завезли разное количество компонентов? Почему?
Mr_negotive:
То есть получается в первый раз завезли разное количество компонентов? Почему?
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 17.07.21 - 10:50
Цитата:
А почему так получается? Откуда мы знаем, сколько до этого было завезено первого компонента? Может ровно столько, сколько сейчас второго? То есть может быть сейчас второго компонента ровно столько, сколько нужно для покрытия потребностей ранее привитых первым компонентом? А тех, что сейчас будут прививать привезенным первым компонентом - позже для покрытия их потребностей привезут второй. Чтобы не хранить по долгу. Вакцины ведь явно не с избытком. Так что я не думаю, что прям постоянно завозится равное количество компонентов первого и второго.
Николаич I:
получается в первый раз завезли разное количество компонентов
получается в первый раз завезли разное количество компонентов
А почему так получается? Откуда мы знаем, сколько до этого было завезено первого компонента? Может ровно столько, сколько сейчас второго? То есть может быть сейчас второго компонента ровно столько, сколько нужно для покрытия потребностей ранее привитых первым компонентом? А тех, что сейчас будут прививать привезенным первым компонентом - позже для покрытия их потребностей привезут второй. Чтобы не хранить по долгу. Вакцины ведь явно не с избытком. Так что я не думаю, что прям постоянно завозится равное количество компонентов первого и второго.
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 17.07.21 - 13:16
Цитата:
Второго компонента завезли в первый раз больше чем первого? Вобще не вижу логики. Второй ведь не будут делать, не сделав первого. Вот интересно, чем они руководствовались.
Mr_negotive:
сколько до этого было завезено первого компонента? Может ровно столько, сколько сейчас второго
сколько до этого было завезено первого компонента? Может ровно столько, сколько сейчас второго
Второго компонента завезли в первый раз больше чем первого? Вобще не вижу логики. Второй ведь не будут делать, не сделав первого. Вот интересно, чем они руководствовались.
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 17.07.21 - 16:34
Цитата:
Где Вы это видите? Может тогда вообще не завозили второй, а был тогда только первый
Закуплены 209 000 первого и 132 700 доз второго компонента вакцины Спутник V// - вот сейчас второго компонента 132 700 доз. Из чего делаю вывод, что ранее было провакцинировано первым компонентом 132 700 человек, вот для них сейчас привезли второй компонент. Сейчас начнут использовать первый компонент, которого 209 000 доз и через пару недель привезут 209 000 доз второго компонента, которым начнут колоть тех 209 000 человек, которых обтыкают первым сейчас.
Ну что не так то?
Николаич I:
Второго компонента завезли в первый раз больше чем первого?
Второго компонента завезли в первый раз больше чем первого?
Где Вы это видите? Может тогда вообще не завозили второй, а был тогда только первый
Закуплены 209 000 первого и 132 700 доз второго компонента вакцины Спутник V// - вот сейчас второго компонента 132 700 доз. Из чего делаю вывод, что ранее было провакцинировано первым компонентом 132 700 человек, вот для них сейчас привезли второй компонент. Сейчас начнут использовать первый компонент, которого 209 000 доз и через пару недель привезут 209 000 доз второго компонента, которым начнут колоть тех 209 000 человек, которых обтыкают первым сейчас.
Ну что не так то?
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 17.07.21 - 16:50
Цитата:
Ага, и вместо 21 дня после первой прививки люди ждали полгода с 1 февраля чтобы привиться вторым компонентом 🤣
Mr_negotive:
Может тогда вообще не завозили второй, а был тогда только первый
Может тогда вообще не завозили второй, а был тогда только первый
Ага, и вместо 21 дня после первой прививки люди ждали полгода с 1 февраля чтобы привиться вторым компонентом 🤣
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