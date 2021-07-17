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≡ В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей препаратом Pfizer
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41964
В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей препаратом Pfizer
Отправлено: 17.07.21 - 11:24
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В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей от 12 до 18 лет препаратом Pfizer. Об этом сообщила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12397
Re: В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей...
Отправлено: 17.07.21 - 16:47
#15
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Цитата:
юля елиссева:
Самой пришлось привиться Короноваком(Синовак)


и все засмеялись.
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