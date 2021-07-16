Отправлено: - 13:16

Mr_negotive:

сколько до этого было завезено первого компонента? Может ровно столько, сколько сейчас второго

Цитата:Второго компонента завезли в первый раз больше чем первого? Вобще не вижу логики. Второй ведь не будут делать, не сделав первого. Вот интересно, чем они руководствовались.