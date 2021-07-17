Отправлено: - 16:07

Эти видео в редакцию "НГ" прислали читатели. Оба были сняты сегодня, 17 июля. Водители недоумевают, почему городские службы так и не откачали воду под мостом на ПЧСТР, а сосредоточили свои силы лишь на пр. Назарбаева.