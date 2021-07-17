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≡ Под мостом на ПЧСТР до сих пор не откачали воду
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41963
Под мостом на ПЧСТР до сих пор не откачали воду
Отправлено: 17.07.21 - 16:07
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Эти видео в редакцию "НГ" прислали читатели. Оба были сняты сегодня, 17 июля. Водители недоумевают, почему городские службы так и не откачали воду под мостом на ПЧСТР, а сосредоточили свои силы лишь на пр. Назарбаева.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
658
Re: Под мостом на ПЧСТР до сих пор не откачали воду
Отправлено: 17.07.21 - 16:07
#1
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Цитата:
ПЧСТР

"идеологически устаревшее название" со всеми невытекающими
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
929
Re: Под мостом на ПЧСТР до сих пор не откачали воду
Отправлено: 17.07.21 - 16:24
#2
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Можно получить гидроудар.... кто будет отвечать...
Водитель и будет виноват, нафига лезть туда? Я лучше машину угроблю, но в объезд не поеду, так получается?
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