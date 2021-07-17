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≡ Костанай, Аркалык и Рудный лидируют в ежедневной заболеваемости КВИ по региону
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41963
Костанай, Аркалык и Рудный лидируют в ежедневной заболеваемости КВИ по региону
Отправлено: 17.07.21 - 12:47
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За прошедшие сутки, 16 июля, в Костанайской области зарегистрировано 123 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,68%. Днем ранее было зафиксировано 116 заболевших, темп прироста равнялся 0,65%.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
640
Re: Костанай, Аркалык и Рудный лидируют в ежедневной...
Отправлено: 17.07.21 - 12:47
#1
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Что за заголовок?? А кто должен лидировать,Силантьевка и Талапкер?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
658
Re: Костанай, Аркалык и Рудный лидируют в ежедневной...
Отправлено: 17.07.21 - 16:03
#2
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Цитата:
зарегистрировано 123 случая Источник:

Что нам стоит дом построить?
"НАРИСУЕМ, будем жить"
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