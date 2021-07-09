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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 09.07.21 - 21:15
КАКИЕ ПРИБОРЫ НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ УДЛИНИТЕЛИ.
Только в новом доме или квартире, где тщательно продумано расположение розеток, можно не найти удлинители. Во всех же остальных случаях эти переходники буквально опутывают наши квартиры.
Порой у бытовых приборов недостаточно длинные провода, что не позволяет им дотянуться до розеток. Особенно это в квартирах и домах старых построек, когда строители не думали, что у нас будет столько электроприборов. И вот многие из них нельзя включать через удлинители, иначе это может привести к беде.
По всем инструкциям каждый электроприбор должен быть включен в отдельную розетку. Но довольно часто эти правила буквально не выполнимы в связи с большим количеством техники, а значит, ее нужно как-то подключать. Чтобы безопасно подключить удлинитель, нужно запомнить главное правило: мощность включенных в него электроприборов не должна превышать допустимую нагрузку. Если игнорировать это, то очень быстро пересыхает изоляция удлинителя, что ведет к возгораниям и замыканиям.
Сколько можно включить в одну розетку приборов?
В идеале, как уже говорилось- один, особенно когда речь идет о приборах, потребляющих большое количество энергии. Однако это невозможно сделать в большинстве жилых помещений. Да и зачем тогда выпускают удлинители на несколько розеток?
Теоретически можно нагрузить каждую розетку до 3,5 кВт и ничего страшного не случится. Но практически дело обстоит иначе. Существует бытовая техника, которая очень чувствительна к перепадам напряжения в сети.
Какую технику нежелательно подключать через удлинитель?
Кондиционер.
Этот необходимый прибор работает периодически. Во время включения и первичного нагревания или охлаждения, он потребляет больше всего энергии. Если в этот момент кондиционер подключен через удлинитель, переходник может загореться или расплавиться. То же можно сказать и об обогревателях.
Морозильные камеры и холодильники.
Они работают круглосуточно, и даже тогда, когда хозяев нет дома. Их нежелательно подключать через удлинитель, т.к. велик риск скачков напряжения.
Если же нет иной возможности подключить прибор, то нужно соблюдать несколько условий:
- Выбирайте удлинитель хорошего качества, способного вынести определенную нагрузку. Как правило, холодильники имеют мощность от 200 до 400 Вт, а это означает, что вам подойдет стандартный удлинитель, рассчитанный на 16 А,но лишь в том случае, если туда не будут подключаться другие энергоемкие приборы;
- У удлинителя должна быть клемма заземления;
- Удлинитель должен иметь встроенный сетевой фильтр.
Тостеры.
Этот прибор необходимо включать в отдельную розетку из-за особенностей его конструкции. Внутри него располагается большое количество нагревательных элементов, которые за считанные минуты поджаривают хлеб. Тостер можно подключать в розетку другого бытового прибора, который в течение суток не эксплуатируется (например, стиральная машинка).
Фен и выпрямитель для волос.
Довольно неожиданные приборы в этом списке, но дело в том, что во время работы фены и плойки сильно нагреваются и легко могут оплавить удлинители. Если свободной розетки для фена нет, не включайте его в розетку с другим работающим прибором.
Микроволновая печь.
У некоторых моделей микроволновок мощность превышает даже холодильники и стиральные машины. Этим грешат современные модели с функцией конвекции и гриля. По этой причине под указанный прибор нужно выводить отдельную розетку. Не имея такой возможности, выбирайте удлинители по тем же условиям, как и для холодильника.
Скороварки и мультиварки.
Стандартная мультиварка имеет в среднем мощность от 600 до 1500 Вт. Это делает ее мощным бытовым прибором. Чтобы без опасений оставлять ее надолго без присмотра, необходимо обеспечить качественное подключение к розетке.
Кофеварка.
Казалось бы, небольшой прибор, но потребляет очень много энергии. Измельчение зерен и заваривание кофе - довольно энергоемкие процессы. Именно поэтому не рекомендуется подключать к удлинителю кофемашину. Особенно с учетом того, что используется этот девайс несколько раз в день. Следовательно, он может подключаться в розетку с периодически работающим прибором, например с тостером.
Лазерные принтеры.
Данные девайсы обычно подключаются в удлинителе вместе с ПК и монитором. Но если ПК и монитор забирают от 300 до 500 Вт, то принтер во время прогрева печки - до 1500 Вт. Выводы делайте сами.
Удачи!
Только в новом доме или квартире, где тщательно продумано расположение розеток, можно не найти удлинители. Во всех же остальных случаях эти переходники буквально опутывают наши квартиры.
Порой у бытовых приборов недостаточно длинные провода, что не позволяет им дотянуться до розеток. Особенно это в квартирах и домах старых построек, когда строители не думали, что у нас будет столько электроприборов. И вот многие из них нельзя включать через удлинители, иначе это может привести к беде.
По всем инструкциям каждый электроприбор должен быть включен в отдельную розетку. Но довольно часто эти правила буквально не выполнимы в связи с большим количеством техники, а значит, ее нужно как-то подключать. Чтобы безопасно подключить удлинитель, нужно запомнить главное правило: мощность включенных в него электроприборов не должна превышать допустимую нагрузку. Если игнорировать это, то очень быстро пересыхает изоляция удлинителя, что ведет к возгораниям и замыканиям.
Сколько можно включить в одну розетку приборов?
В идеале, как уже говорилось- один, особенно когда речь идет о приборах, потребляющих большое количество энергии. Однако это невозможно сделать в большинстве жилых помещений. Да и зачем тогда выпускают удлинители на несколько розеток?
Теоретически можно нагрузить каждую розетку до 3,5 кВт и ничего страшного не случится. Но практически дело обстоит иначе. Существует бытовая техника, которая очень чувствительна к перепадам напряжения в сети.
Какую технику нежелательно подключать через удлинитель?
Кондиционер.
Этот необходимый прибор работает периодически. Во время включения и первичного нагревания или охлаждения, он потребляет больше всего энергии. Если в этот момент кондиционер подключен через удлинитель, переходник может загореться или расплавиться. То же можно сказать и об обогревателях.
Морозильные камеры и холодильники.
Они работают круглосуточно, и даже тогда, когда хозяев нет дома. Их нежелательно подключать через удлинитель, т.к. велик риск скачков напряжения.
Если же нет иной возможности подключить прибор, то нужно соблюдать несколько условий:
- Выбирайте удлинитель хорошего качества, способного вынести определенную нагрузку. Как правило, холодильники имеют мощность от 200 до 400 Вт, а это означает, что вам подойдет стандартный удлинитель, рассчитанный на 16 А,но лишь в том случае, если туда не будут подключаться другие энергоемкие приборы;
- У удлинителя должна быть клемма заземления;
- Удлинитель должен иметь встроенный сетевой фильтр.
Тостеры.
Этот прибор необходимо включать в отдельную розетку из-за особенностей его конструкции. Внутри него располагается большое количество нагревательных элементов, которые за считанные минуты поджаривают хлеб. Тостер можно подключать в розетку другого бытового прибора, который в течение суток не эксплуатируется (например, стиральная машинка).
Фен и выпрямитель для волос.
Довольно неожиданные приборы в этом списке, но дело в том, что во время работы фены и плойки сильно нагреваются и легко могут оплавить удлинители. Если свободной розетки для фена нет, не включайте его в розетку с другим работающим прибором.
Микроволновая печь.
У некоторых моделей микроволновок мощность превышает даже холодильники и стиральные машины. Этим грешат современные модели с функцией конвекции и гриля. По этой причине под указанный прибор нужно выводить отдельную розетку. Не имея такой возможности, выбирайте удлинители по тем же условиям, как и для холодильника.
Скороварки и мультиварки.
Стандартная мультиварка имеет в среднем мощность от 600 до 1500 Вт. Это делает ее мощным бытовым прибором. Чтобы без опасений оставлять ее надолго без присмотра, необходимо обеспечить качественное подключение к розетке.
Кофеварка.
Казалось бы, небольшой прибор, но потребляет очень много энергии. Измельчение зерен и заваривание кофе - довольно энергоемкие процессы. Именно поэтому не рекомендуется подключать к удлинителю кофемашину. Особенно с учетом того, что используется этот девайс несколько раз в день. Следовательно, он может подключаться в розетку с периодически работающим прибором, например с тостером.
Лазерные принтеры.
Данные девайсы обычно подключаются в удлинителе вместе с ПК и монитором. Но если ПК и монитор забирают от 300 до 500 Вт, то принтер во время прогрева печки - до 1500 Вт. Выводы делайте сами.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 13.07.21 - 11:11
НУЖНЫЕ НУЖНОСТИ.
Мягкие накладки для губок тисков.
Иногда при работе с тисками приходится зажимать хрупкие материалы типа пластика, резьбы и т.п. Чтобы их не испортить применяют мягкие накладки. Как их сделать?
Из рейки необходимо выпилить две заготовки равные длине губок имеющихся тисков.
В них по краям с одной стороны просверливаются два глухих отверстия, в которые впрессовываются небольшие магниты (можно еще укрепить клеем).
Благодаря магнитам деревянные накладки притягиваются к губкам тисков. Зажимая заготовки через них, вы исключите деформацию материала.
Устройство для снятия изоляции с провода.
Для изготовления такого устройства нужно сделать неглубокий поперечный пропил в рейке надфилем. Затем на нее перпендикулярно полученного паза прикручивается саморезами с шайбами лезвие монтажного ножа.
Теперь, пропуская в пазе провод навстречу лезвию, можно снимать его изоляцию. Стоит наделать пропилов разной глубины, чтобы пользоваться устройством с проводами разного сечения.
Как установить шкант в большое отверстие.
При ремонте мебели из ЛДСП иногда случается, что шкант начинает болтаться в отверстии.
Достаточно его вытащить и вставить шляпкой вперед короткий гвоздик.
Затем сверху забивается шкант. Гвоздь разопрет его и он больше не будет шататься.
Удачи!
Мягкие накладки для губок тисков.
Иногда при работе с тисками приходится зажимать хрупкие материалы типа пластика, резьбы и т.п. Чтобы их не испортить применяют мягкие накладки. Как их сделать?
Из рейки необходимо выпилить две заготовки равные длине губок имеющихся тисков.
В них по краям с одной стороны просверливаются два глухих отверстия, в которые впрессовываются небольшие магниты (можно еще укрепить клеем).
Благодаря магнитам деревянные накладки притягиваются к губкам тисков. Зажимая заготовки через них, вы исключите деформацию материала.
Устройство для снятия изоляции с провода.
Для изготовления такого устройства нужно сделать неглубокий поперечный пропил в рейке надфилем. Затем на нее перпендикулярно полученного паза прикручивается саморезами с шайбами лезвие монтажного ножа.
Теперь, пропуская в пазе провод навстречу лезвию, можно снимать его изоляцию. Стоит наделать пропилов разной глубины, чтобы пользоваться устройством с проводами разного сечения.
Как установить шкант в большое отверстие.
При ремонте мебели из ЛДСП иногда случается, что шкант начинает болтаться в отверстии.
Достаточно его вытащить и вставить шляпкой вперед короткий гвоздик.
Затем сверху забивается шкант. Гвоздь разопрет его и он больше не будет шататься.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 16.07.21 - 16:58
БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА С ВИДОМ БРУСЧАТКИ.
Чтобы организовать дорожку в саду, оптимально выложить ее плиткой или камнем. Это позволит вам ходить по чистой твердой поверхности в течении всего года.Если вы хотите существенно сэкономить, можно такую плитку сделать своими руками.
Материалы:
- Цемент
- Песок
- Мелкий щебень
- Галька
- Деревянные бруски сечением 50-70 мм
- Саморезы
- Лак для бетона.
Для отливки плитки нужно собрать из деревянных брусков одну или несколько квадратных форм. Оптимально, если их глубина будет не менее 50 мм.
Форму нужно уложить на ровную поверхность, подстелив под нее пленку и заполнить густым бетоном. для его приготовления применяется на 1 часть цемента 3 части песка и 3-4 щебня. Воды минимум.
В отдельной емкости нужно замочить в воде отборную крупную гальку. Если этого не сделать, то она вытянет влагу из бетона.
Затем вымоченная галька укладывается произвольно в форму плоской стороной вверх.
Теперь нужно утопить гальку в бетон кельмой. Требуется, чтобы ее не было видно вообще, но и заглублять камни на самый низ не нужно. Бетон приглаживается до идеала, чтобы сверху выступил только цемент и песок, а все крупные частицы опустились ниже.
Разглаженный бетон в форме оставляем схватываться на 2 часа. Затем берем щетку средней жесткости и садовый шланг, и начинаем аккуратно мыть поверхность плитки. Сразу вода будет мутной, но постепенно вымоет цемент и станет прозрачной. Активно работая щеткой и подливая воду, нужно обнажить поверхность гальки.
Так как бетон приглажен, то в верхнем слое проступит также и щебень, что придаст плитке дополнительную красоту. Теперь оставляем форму с плиткой до следующего дня.
Спустя сутки форма разбирается.
Поверхность плитки зачищается от пыли мягкой щеткой. Затем она покрывается защитным лаком для бетона. Он придаст ей эффект мокрого камня, а главное, защитит поры от впитывания воды, что убережет от растрескивания зимой.
Рассчитав, сколько бетона нужно замешивать на одну закладку формы, можно, уделяя в день по 15-20 мин., делать по одной такой плитке. Через пару недель у вас будет достаточно материала, чтобы сделать шаговую дорожку. Если же планируется укладывать плитку плотно, то можно собрать много форм и залить ее в нужном количестве за пару дней.
Удачи!
Чтобы организовать дорожку в саду, оптимально выложить ее плиткой или камнем. Это позволит вам ходить по чистой твердой поверхности в течении всего года.Если вы хотите существенно сэкономить, можно такую плитку сделать своими руками.
Материалы:
- Цемент
- Песок
- Мелкий щебень
- Галька
- Деревянные бруски сечением 50-70 мм
- Саморезы
- Лак для бетона.
Для отливки плитки нужно собрать из деревянных брусков одну или несколько квадратных форм. Оптимально, если их глубина будет не менее 50 мм.
Форму нужно уложить на ровную поверхность, подстелив под нее пленку и заполнить густым бетоном. для его приготовления применяется на 1 часть цемента 3 части песка и 3-4 щебня. Воды минимум.
В отдельной емкости нужно замочить в воде отборную крупную гальку. Если этого не сделать, то она вытянет влагу из бетона.
Затем вымоченная галька укладывается произвольно в форму плоской стороной вверх.
Теперь нужно утопить гальку в бетон кельмой. Требуется, чтобы ее не было видно вообще, но и заглублять камни на самый низ не нужно. Бетон приглаживается до идеала, чтобы сверху выступил только цемент и песок, а все крупные частицы опустились ниже.
Разглаженный бетон в форме оставляем схватываться на 2 часа. Затем берем щетку средней жесткости и садовый шланг, и начинаем аккуратно мыть поверхность плитки. Сразу вода будет мутной, но постепенно вымоет цемент и станет прозрачной. Активно работая щеткой и подливая воду, нужно обнажить поверхность гальки.
Так как бетон приглажен, то в верхнем слое проступит также и щебень, что придаст плитке дополнительную красоту. Теперь оставляем форму с плиткой до следующего дня.
Спустя сутки форма разбирается.
Поверхность плитки зачищается от пыли мягкой щеткой. Затем она покрывается защитным лаком для бетона. Он придаст ей эффект мокрого камня, а главное, защитит поры от впитывания воды, что убережет от растрескивания зимой.
Рассчитав, сколько бетона нужно замешивать на одну закладку формы, можно, уделяя в день по 15-20 мин., делать по одной такой плитке. Через пару недель у вас будет достаточно материала, чтобы сделать шаговую дорожку. Если же планируется укладывать плитку плотно, то можно собрать много форм и залить ее в нужном количестве за пару дней.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 17.07.21 - 14:36
КИТАЙСКИЙ СПОСОБ ПОДВЯЗКИ ТОМАТОВ.
Все огородники рекомендуют подвязывать кусты томатов, произрастающих на открытом грунте. Своевременно нужно подвязывать все сорта культуры, особенно высокорослые. Если у вас на грядке растет низкорослый сорт, то этот способ подвязки тоже подходит, только нужно пропускать один ряд веревки.
Что нужно для одной полосы посадок.
- Моток веревки
- Ножницы или нож
- Две палки (можно заменить металлическими штырями или пластиковыми трубами, главное, чтобы держали жесткость).
Подвязка помидор будет сделана буквально за считанные минуты. Это выглядит необычно, но очень удобно для полива культуры.
В начале и в конце каждого ряда забейте колья. Важно, чтобы они не гнулись и были забиты поглубже, ведь на них придется приличная нагрузка.
Конец веревки привязывают к колышку на высоте 30 см, как можно выше, затем веревку ведут до конца ряда, огибая каждый куст в шахматном порядке, то спереди, то сзади куста. У колышка веревку нужно натянуть сильнее, обмотать пару раз и завязать.
Затем ведут ее в обратном направлении, огибая теперь кусты с другой стороны. Это позволяет надежно зафиксировать томаты и не травмировать их. Затем веревки наматывают на колышки, фиксируют, поднимают еще разок и снова ведут до конца ряда также в шахматном порядке.
Когда кусты подрастут или веревка ослабеет, возможно подвязку придется повторить еще раз. Много времени это не займет, а результат точно порадует. Удачи!
Все огородники рекомендуют подвязывать кусты томатов, произрастающих на открытом грунте. Своевременно нужно подвязывать все сорта культуры, особенно высокорослые. Если у вас на грядке растет низкорослый сорт, то этот способ подвязки тоже подходит, только нужно пропускать один ряд веревки.
Что нужно для одной полосы посадок.
- Моток веревки
- Ножницы или нож
- Две палки (можно заменить металлическими штырями или пластиковыми трубами, главное, чтобы держали жесткость).
Подвязка помидор будет сделана буквально за считанные минуты. Это выглядит необычно, но очень удобно для полива культуры.
В начале и в конце каждого ряда забейте колья. Важно, чтобы они не гнулись и были забиты поглубже, ведь на них придется приличная нагрузка.
Конец веревки привязывают к колышку на высоте 30 см, как можно выше, затем веревку ведут до конца ряда, огибая каждый куст в шахматном порядке, то спереди, то сзади куста. У колышка веревку нужно натянуть сильнее, обмотать пару раз и завязать.
Затем ведут ее в обратном направлении, огибая теперь кусты с другой стороны. Это позволяет надежно зафиксировать томаты и не травмировать их. Затем веревки наматывают на колышки, фиксируют, поднимают еще разок и снова ведут до конца ряда также в шахматном порядке.
Когда кусты подрастут или веревка ослабеет, возможно подвязку придется повторить еще раз. Много времени это не займет, а результат точно порадует. Удачи!
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