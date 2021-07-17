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В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей препаратом Pfizer
В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей препаратом Pfizer
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41963
В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей препаратом Pfizer
Отправлено: 17.07.21 - 11:24
В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей от 12 до 18 лет препаратом Pfizer. Об этом сообщила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12396
Re: В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей...
Отправлено: 17.07.21 - 11:24
Эти требования, так скажем, были достаточно жесткие,////
что то новое. жесткие требования со стороны продавца.
всегда наоборот было.
что то новое. жесткие требования со стороны продавца.
всегда наоборот было.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7331
Re: В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей...
Отправлено: 17.07.21 - 11:39
//Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer о поставке вакцин в Казахстан в четвертом квартале 2021 года.//
Боюсь, что в четвёртом квартале поздно будет. Если вирус и дальше бутет так "успешно" мутировать.
Боюсь, что в четвёртом квартале поздно будет. Если вирус и дальше бутет так "успешно" мутировать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8673
Re: В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей...
Отправлено: 17.07.21 - 12:07
Цитата:
Ну теперь понятно для чего пфайзер закупили
Чтобы антиваксерных родителей обыграть на их поле
Те все ныли что спутником прививаться нельзя он не до конца изучен,вот привезете пфайзер (явно ожидая что этого не будет) так мы всей семьёй привьемся и ещё собаку приведем))
Я прям в ожидании какую отмазку они сейчас придумают))
В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей от 12 до 18 лет препаратом Pfizer.
Ну теперь понятно для чего пфайзер закупили
Чтобы антиваксерных родителей обыграть на их поле
Те все ныли что спутником прививаться нельзя он не до конца изучен,вот привезете пфайзер (явно ожидая что этого не будет) так мы всей семьёй привьемся и ещё собаку приведем))
Я прям в ожидании какую отмазку они сейчас придумают))
Re: В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей...
Отправлено: 17.07.21 - 12:08
Цитата:
Против дельта штамма эффективность пфайзера уже снизилась до 63%, уровень лёгкого течения болезни 95%, согласно исследованиям. Так что особо не радовались бы те, кто ждёт американскую вакцину. Любая вакцина теряет в эффективности против мутаций, а пфайзер в этом впереди планеты всей
elektron:
в четвёртом квартале поздно будет. Если вирус и дальше бутет так "успешно" мутировать.
в четвёртом квартале поздно будет. Если вирус и дальше бутет так "успешно" мутировать.
Против дельта штамма эффективность пфайзера уже снизилась до 63%, уровень лёгкого течения болезни 95%, согласно исследованиям. Так что особо не радовались бы те, кто ждёт американскую вакцину. Любая вакцина теряет в эффективности против мутаций, а пфайзер в этом впереди планеты всей
Re: В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей...
Отправлено: 17.07.21 - 12:10
Цитата:
А пфайзер изучили? Его разве создали раньше спутника? По моему аналогичная ситуация
abaika95:
что спутником прививаться нельзя он не до конца изучен
что спутником прививаться нельзя он не до конца изучен
А пфайзер изучили? Его разве создали раньше спутника? По моему аналогичная ситуация
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7331
В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей препаратом Pfizer
Отправлено: 17.07.21 - 12:16
Цитата:
Вот так Америка опять спасает весь мир.
А ведь разработка Biontech и Pfizer лишь производитель и патент никто не продавал. Но американцам можно всё.
Николаич I:
американскую вакцину
американскую вакцину
Вот так Америка опять спасает весь мир.
А ведь разработка Biontech и Pfizer лишь производитель и патент никто не продавал. Но американцам можно всё.
Re: В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей...
Отправлено: 17.07.21 - 12:19
Цитата:
От них надо мир спасать 😁
elektron:
Вот так Америка опять спасает весь мир
Вот так Америка опять спасает весь мир
От них надо мир спасать 😁
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 122
Re: В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей...
Отправлено: 17.07.21 - 14:19
Очень глупая идея детей вакцинировать, особенно американской отравой.
Уверен здравый смысл возобладает, и не будут детей отравлять.
И большинство родителей, открыто выступят против этого.
Одно дело взрослых, а детей не позволим.
Уверен здравый смысл возобладает, и не будут детей отравлять.
И большинство родителей, открыто выступят против этого.
Одно дело взрослых, а детей не позволим.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11154
В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей препаратом Pfizer
Отправлено: 17.07.21 - 14:31
Цитата:
Не, теперь Куба спасает. Заявили о 100% работоспособности кубинской вакцины, правда трехкомпонентной.
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2021 - 14:32]
elektron:
Вот так Америка опять спасает весь мир.
Вот так Америка опять спасает весь мир.
Не, теперь Куба спасает. Заявили о 100% работоспособности кубинской вакцины, правда трехкомпонентной.
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2021 - 14:32]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7331
В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей препаратом Pfizer
Отправлено: 17.07.21 - 14:35
Цитата:
Незнаю, что за вакцину они там разработали, но в отличие от США это их вакцина будет. А Pfizer продаёт Biontech, как свою, без стеснения.
maxsaf:
Не, теперь Куба спасает. Заявили о 100% работоспособности кубинской вакцины, правда трехкомпонентной.
Не, теперь Куба спасает. Заявили о 100% работоспособности кубинской вакцины, правда трехкомпонентной.
Незнаю, что за вакцину они там разработали, но в отличие от США это их вакцина будет. А Pfizer продаёт Biontech, как свою, без стеснения.
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2203
В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей препаратом Pfizer
Отправлено: 17.07.21 - 14:47
Цитата:
Я своих детей привью сразу. Самой пришлось привиться Короноваком(Синовак) - единственной доступной из одобренных ВОЗ вакциной. Повторно, естественно, буду вакцинироваться Пфайзером.
Партизан7:
Очень глупая идея детей вакцинировать, особенно американской отравой.
Очень глупая идея детей вакцинировать, особенно американской отравой.
Я своих детей привью сразу. Самой пришлось привиться Короноваком(Синовак) - единственной доступной из одобренных ВОЗ вакциной. Повторно, естественно, буду вакцинироваться Пфайзером.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 130
В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей препаратом Pfizer
Отправлено: 17.07.21 - 15:38
Цитата:
Цитата:
//Я не доверяю другим вакцинам кроме Pfizer,они изобрели Виагру.
А кто поднимет мертвого,тот может спасти живого.//
юля елиссева:
Я своих детей привью сразу.
Я своих детей привью сразу.
Цитата:
юля елиссева:
Повторно, естественно, буду вакцинироваться Пфайзером.
Повторно, естественно, буду вакцинироваться Пфайзером.
//Я не доверяю другим вакцинам кроме Pfizer,они изобрели Виагру.
А кто поднимет мертвого,тот может спасти живого.//
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 658
Re: В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей...
Отправлено: 17.07.21 - 16:00
Цитата:
вы там совсем страх потеряли, комитет "здравоохранения"? отстреливаться будем. :[
рассматривают вопрос вакцинации детей Источник:
вы там совсем страх потеряли, комитет "здравоохранения"? отстреливаться будем. :[
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