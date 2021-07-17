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≡ «Тобол» и еще два участника Лиги конференций УЕФА одержали победы во втором туре Кубка РК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41962
«Тобол» и еще два участника Лиги конференций УЕФА одержали победы во втором туре Кубка РК
Отправлено: 17.07.21 - 12:35
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22 июля «Тоболу» предстоит отправиться в хорватский город Сплит на матч с «Хайдуком». А пока костанайцам противостоял «Атырау», не сумевший переиграть в первом туре представителя Первой лиги «Махтаарал» из Атакента (2:2).
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2454
Re: «Тобол» и еще два участника Лиги конференций УЕФА одержали...
Отправлено: 17.07.21 - 12:35
#1
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Цитата:
22 июля «Тоболу» предстоит отправиться в хорватский город Сплит на матч с «Хайдуком».

Да ну? 22-го уже игра. Или с трапа корабля на бал?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7329
«Тобол» и еще два участника Лиги конференций УЕФА одержали победы во втором туре Кубка РК
Отправлено: 17.07.21 - 12:38
#2
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Цитата:
Козлов я:
Или с трапа корабля на бал?

Футболисты тоже люди, им отдых тоже нужен. :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
640
«Тобол» и еще два участника Лиги конференций УЕФА одержали победы во втором туре Кубка РК
Отправлено: 17.07.21 - 12:49
#3
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Перелет,проживание,командировочные. Зачем. Лучше бы какого-нибудь ребёнка там в Европе вылечили на эти деньги. И всем было бы лучше.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7329
«Тобол» и еще два участника Лиги конференций УЕФА одержали победы во втором туре Кубка РК
Отправлено: 17.07.21 - 12:51
#4
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Цитата:
Сабыр:
Зачем. Лучше бы какого-нибудь ребёнка там в Европе вылечили на эти деньги. И всем было бы лучше.

Да хотя бы в Казахстане, в Европе и так лечат бесплатно (относительно, но не собирают на лечение)
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