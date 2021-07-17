Отправлено: - 12:51

Сабыр:

Зачем. Лучше бы какого-нибудь ребёнка там в Европе вылечили на эти деньги. И всем было бы лучше.

Цитата:Да хотя бы в Казахстане, в Европе и так лечат бесплатно (относительно, но не собирают на лечение)