В Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer на поставку вакцин в Казахстан. В Минздраве заявили, что постоянной основе проводят переговоры с компанией Pfizer по оптимизации условий соглашений об основных условиях сделки. Читать новость
elektron: Всё остальное может быть и гриппом могло быть. От гриппа как известно, сильные иммунитетом казахстанцы, тоже не прививаются.
Опять же, грипп так же приводит к пневмонии. Недолеченный или который совсем не лечили приводит к подобным осложнениям. Можно до бесконечности эту тему обсуждать. Всё в организме взаимосвязано и любая болячка может привести к самым разным последствиям.
Искренне рад, что всё обошлось. Тогда можно ещё вопрос. А от кори, ветрянки и краснухи, тоже прививались? Просто из любопытства и для личной статистики. Просто по моим наблюдения, самая высокая смертность именно в западном "блоке" и США с Англией. В отличие от восточного. Где все эти прививки были обязательными. Странная закономерность, но очень интересная.
Снижены требования для поставки Pfizer в Казахстан
Цитата:
Будут ли удовлетворены требования компании по производству вакцины Pfizer от коронавируса по подписанию указа, в котором компания получит полную защиту от юридических претензий от любых последствий вакцины? Этот вопрос прокомментировала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.
elektron: А от кори, ветрянки и краснухи, тоже прививались?
Вобще все прививки в детстве делали, какие именно не знаю, маленький тогда был. Цитата:
elektron: Просто по моим наблюдения, самая высокая смертность именно в западном "блоке" и США с Англией. В отличие от восточного. Где все эти прививки были обязательными.
А разве у нас их не кололи? Вроде с первых месяцев жизни и чуть ли не до старших классов делали всем разные прививки. Если на счёт закономерностей, то наблюдаю одну, как раз связанную с вышеупомянутым туберкулёзом. У нас прививку против него делают практически всем, на западе, насколько мне известно, нет. И тут же заглянул в прививочный календарь штатов, против пневмококка им делают целых четыре прививки. Уж не знаю можно ли с этим связывать смертность от коронавируса или нет, пусть над этим работают учёные, а мы можем лишь предполагать.
Yorik: Да-да! Этот хитрый Путин купил все западные СМИ, чтобы они пропагандировали то, что он занимается пропагандой, когда пропагандирует то, что западные СМИ занимаются пропагандой Что ж за каша-то у вас в голове...
По происшествию времени, ранее в основном себя цитировал и сравнивал положение дел, есть ли изменения в положительную, отрицательную стороны или нет. Но сегодня процитирую Vit-а, в миру Виталий. Более полутора лет тому назад, точнее 01 января 2020 года Виталий тоже говорил, что Путин хитрый, но Виталий больше ток-шоу, фантастику, предсказания и.т.д. смотрит.
Vit: Путин хитрый тип. Он не просто так открыл миру военные тайны про гипер оружие. Старается оттянуть день х.
У нас в Союзе? да тоже кололи, как и в тогдашнем ГДР наверное. Просто если вспомнить распространение по прошлому году, то сначала накрывает Италию, Францию, Испанию, Англию, Американский материк. Даже в Германии, которая вначале помогала Франции и Италии, когда пошло распространение вируса, картина распространения на западе и востоке тоже сильно отличалась. И брал этот вирус в основном пожилое население. Поначалу ещё шутки были, что спонсор вируса - пенсионный фонд. Но уже к концу лета, начало осени, что то пошло не так.
elektron: если вспомнить распространение по прошлому году, то сначала накрывает Италию, Францию, Испанию, Англию, Американский материк
На факторы распространения может так же влиять плотность населения. В Европе и Америке плотность населения высокая, в России небольшая и чем восточнее, тем меньше. В Казахстане тоже низкая. Так же туризм влияет, где он более развит, там соответственно и распространение инфекции выше. Много различных факторов, которые нужно сопоставлять и анализировать. Однозначно нельзя назвать причину более высоких темпов распространения и смертности. Что касается людей пенсионного возраста, опять же, может быть повлияли особенности вируса, может то что иммунитет у них гораздо слабее, они более подвержены заражению, течение болезни проходит тяжелее и почти всегда с симптомами.
Согласен, но тем не менее. В той же Германии первая волна распространялась очень странно. Восток был почти не затронут. Мы тогда ещё с Абайкой дискутировали, что это может быть прививка от туберкулёза быть. Моя врач убеждала, что от пневмококков (я у неё все детские прививки, какие нужно было по её мнению обновить, обновил). Позже прочёл где то, что именно та комплексная прививка от 3 вирусов, что выше перечислял, дают некую защиту. Но всё это было только вначале распространения вируса. Сегодня он настолько мутировал и ушёл вперёд, что уже и переболевшие и вакцинированные могут заразиться. Тот же Biontech/Pfizer от нового дельта плюс имеет защиту не в 93%, а лишь 60-70-т.
Николаич I: А в восточной части прививку от туберкулёза и пневмококка делали или наоборот нет?
Делали в обязательном порядке, как это тогда и было, когда ГДР было. В этом и интересная разница. А вот Италию и дальше на запад накрыло конкретно было. Та же Россия помогала США, пока вирус не мутировал. И не накрыл Россию тоже.
Много факторов повлияло, как уже выяснили. Но если рассматривать вакцины, то скорее противотуберкулёзная оказала влияние. Так как на западе она не входит в список обязательных, а пневмококковую у них ставят аж четыре раза.
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