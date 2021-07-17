Отправлено: - 12:08

elektron:

в четвёртом квартале поздно будет. Если вирус и дальше бутет так "успешно" мутировать.

Цитата:Против дельта штамма эффективность пфайзера уже снизилась до 63%, уровень лёгкого течения болезни 95%, согласно исследованиям. Так что особо не радовались бы те, кто ждёт американскую вакцину. Любая вакцина теряет в эффективности против мутаций, а пфайзер в этом впереди планеты всей