Отправлено: - 10:45

Сыкымы:

Это привычка, штоле, всё наизнанку выворачивать? Цитата: ...стационаров развернуто 22, коечный фонд в них - 1302, и 551 человек на них уже госпитализирован... ...Загруженность инфекционных стационаров на сегодня составляет 44%...

[Исправлено: lavprof, 17.07.2021 - 10:46]

Цитата:Да, JereK не обратил внимания, что 100 и 34 - это исключительно реанимационные койки. НО, 551/1302*100%=42,3%Все равно математика непонятная)) 573 места дожны быть заняты для 44% от 1302 мест.