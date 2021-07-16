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Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах Костанайской области уже занята больными
Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах Костанайской области уже занята больными
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41958
Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах Костанайской области уже занята больными
Отправлено: 16.07.21 - 18:10
Этих стационаров развернуто 22, коечный фонд в них - 1302, и 551 человек на них уже госпитализирован. О ситуации с ростом заболеваемости ковидом сегодня рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8672
Re: Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах...
Отправлено: 16.07.21 - 18:10
3 волна во всей красе явилась
Аккурат почти точь в точь как в прошлом году явилась первая волна
Теперь до августа карантин будет
Аккурат почти точь в точь как в прошлом году явилась первая волна
Теперь до августа карантин будет
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.02.09
- Сообщений:
- 168
Re: Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах...
Отправлено: 16.07.21 - 19:13
А смертность- большой, большой секрет
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12395
Re: Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах...
Отправлено: 16.07.21 - 19:43
оказывается чего чего, а кислорода у нас в избытке. продаем на экспорт соседям.
///Чтобы увеличить запасы кислорода в южных регионах страны, ведомство закупило 100 тонн в Казахстане. Еще столько же придет к концу июля.///
///Чтобы увеличить запасы кислорода в южных регионах страны, ведомство закупило 100 тонн в Казахстане. Еще столько же придет к концу июля.///
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 139
Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах Костанайской области уже занята больными
Отправлено: 16.07.21 - 22:03
они могли инфицироваться до вакцинации/ - сообщил главный санитарный врач области Ермухамбет Д.
Оригинальное утверждение. Да еще и от главного санитарного врача области. Если перечислять вероятности, то надо перечислять, думаю, все вероятности, и наиболее вероятные вероятности.
Как организован процесс вакцинации на фоне массового нарушения санитарных правил гос.сан.врач не видит, тут такая вероятность - заразиться не до вакцинации, а в процессе. При ожидании прививки, например. Об этом говорят эпидемиологи известные во всем мире. А местные ну прям сказочники.
[Исправлено: Gljuk, 16.07.2021 - 23:08]
Оригинальное утверждение. Да еще и от главного санитарного врача области. Если перечислять вероятности, то надо перечислять, думаю, все вероятности, и наиболее вероятные вероятности.
Как организован процесс вакцинации на фоне массового нарушения санитарных правил гос.сан.врач не видит, тут такая вероятность - заразиться не до вакцинации, а в процессе. При ожидании прививки, например. Об этом говорят эпидемиологи известные во всем мире. А местные ну прям сказочники.
[Исправлено: Gljuk, 16.07.2021 - 23:08]
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 139
Re: Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах...
Отправлено: 16.07.21 - 22:09
- Есть ли среди вакцинированных, которые заболели, люди с тяжелым течением заболевания, - спросила корреспондент «НГ».
А что даст ответ на этот вопрос? Тут нужно определиться с понятиями. Кто такие привитые? В которых раз иголкой тыкнули и всё, они что ли привитые? Нет, конечно. Хорошо, ответ бы прозвучал - есть среди тех, в кого иголкой ткнули, привитые двумя компонентами вакцины. Но заболели они, например, при втором посещении прививочного кабинета или до того, как вообще сформировался иммунитет. Через неделю оказались в больнице. Короче, явно и вопрос провокационный, и ответ на поставленный вопрос вообще ничего не дает, только может подкинуть дрова в топку антиваксеров
А что даст ответ на этот вопрос? Тут нужно определиться с понятиями. Кто такие привитые? В которых раз иголкой тыкнули и всё, они что ли привитые? Нет, конечно. Хорошо, ответ бы прозвучал - есть среди тех, в кого иголкой ткнули, привитые двумя компонентами вакцины. Но заболели они, например, при втором посещении прививочного кабинета или до того, как вообще сформировался иммунитет. Через неделю оказались в больнице. Короче, явно и вопрос провокационный, и ответ на поставленный вопрос вообще ничего не дает, только может подкинуть дрова в топку антиваксеров
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1506
Re: Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах...
Отправлено: 17.07.21 - 00:21
Хорошая математика. 100 коек, 34 заняты. Загруженность 44%.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1291
Re: Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах...
Отправлено: 17.07.21 - 05:57
Цитата:
Это привычка, штоле, всё наизнанку выворачивать?
Цитата:
JereK:
Это привычка, штоле, всё наизнанку выворачивать?
Цитата:
...стационаров развернуто 22, коечный фонд в них - 1302, и 551 человек на них уже госпитализирован...
...Загруженность инфекционных стационаров на сегодня составляет 44%...
...Загруженность инфекционных стационаров на сегодня составляет 44%...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 100
Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах Костанайской области уже занята больными
Отправлено: 17.07.21 - 10:45
Цитата:
Да, JereK не обратил внимания, что 100 и 34 - это исключительно реанимационные койки. НО, 551/1302*100%=42,3%
Все равно математика непонятная)) 573 места дожны быть заняты для 44% от 1302 мест.
[Исправлено: lavprof, 17.07.2021 - 10:46]
Сыкымы:
Это привычка, штоле, всё наизнанку выворачивать? Цитата: ...стационаров развернуто 22, коечный фонд в них - 1302, и 551 человек на них уже госпитализирован... ...Загруженность инфекционных стационаров на сегодня составляет 44%...
Это привычка, штоле, всё наизнанку выворачивать? Цитата: ...стационаров развернуто 22, коечный фонд в них - 1302, и 551 человек на них уже госпитализирован... ...Загруженность инфекционных стационаров на сегодня составляет 44%...
Да, JereK не обратил внимания, что 100 и 34 - это исключительно реанимационные койки. НО, 551/1302*100%=42,3%
Все равно математика непонятная)) 573 места дожны быть заняты для 44% от 1302 мест.
[Исправлено: lavprof, 17.07.2021 - 10:46]
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