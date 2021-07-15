В Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer на поставку вакцин в Казахстан. В Минздраве заявили, что постоянной основе проводят переговоры с компанией Pfizer по оптимизации условий соглашений об основных условиях сделки. Читать новость
elektron: Всё остальное может быть и гриппом могло быть. От гриппа как известно, сильные иммунитетом казахстанцы, тоже не прививаются.
Опять же, грипп так же приводит к пневмонии. Недолеченный или который совсем не лечили приводит к подобным осложнениям. Можно до бесконечности эту тему обсуждать. Всё в организме взаимосвязано и любая болячка может привести к самым разным последствиям.
Искренне рад, что всё обошлось. Тогда можно ещё вопрос. А от кори, ветрянки и краснухи, тоже прививались? Просто из любопытства и для личной статистики. Просто по моим наблюдения, самая высокая смертность именно в западном "блоке" и США с Англией. В отличие от восточного. Где все эти прививки были обязательными. Странная закономерность, но очень интересная.
Снижены требования для поставки Pfizer в Казахстан
Цитата:
Будут ли удовлетворены требования компании по производству вакцины Pfizer от коронавируса по подписанию указа, в котором компания получит полную защиту от юридических претензий от любых последствий вакцины? Этот вопрос прокомментировала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.
elektron: А от кори, ветрянки и краснухи, тоже прививались?
Вобще все прививки в детстве делали, какие именно не знаю, маленький тогда был. Цитата:
elektron: Просто по моим наблюдения, самая высокая смертность именно в западном "блоке" и США с Англией. В отличие от восточного. Где все эти прививки были обязательными.
А разве у нас их не кололи? Вроде с первых месяцев жизни и чуть ли не до старших классов делали всем разные прививки. Если на счёт закономерностей, то наблюдаю одну, как раз связанную с вышеупомянутым туберкулёзом. У нас прививку против него делают практически всем, на западе, насколько мне известно, нет. И тут же заглянул в прививочный календарь штатов, против пневмококка им делают целых четыре прививки. Уж не знаю можно ли с этим связывать смертность от коронавируса или нет, пусть над этим работают учёные, а мы можем лишь предполагать.
Yorik: Да-да! Этот хитрый Путин купил все западные СМИ, чтобы они пропагандировали то, что он занимается пропагандой, когда пропагандирует то, что западные СМИ занимаются пропагандой Что ж за каша-то у вас в голове...
По происшествию времени, ранее в основном себя цитировал и сравнивал положение дел, есть ли изменения в положительную, отрицательную стороны или нет. Но сегодня процитирую Vit-а, в миру Виталий. Более полутора лет тому назад, точнее 01 января 2020 года Виталий тоже говорил, что Путин хитрый, но Виталий больше ток-шоу, фантастику, предсказания и.т.д. смотрит.
Vit: Путин хитрый тип. Он не просто так открыл миру военные тайны про гипер оружие. Старается оттянуть день х.
У нас в Союзе? да тоже кололи, как и в тогдашнем ГДР наверное. Просто если вспомнить распространение по прошлому году, то сначала накрывает Италию, Францию, Испанию, Англию, Американский материк. Даже в Германии, которая вначале помогала Франции и Италии, когда пошло распространение вируса, картина распространения на западе и востоке тоже сильно отличалась. И брал этот вирус в основном пожилое население. Поначалу ещё шутки были, что спонсор вируса - пенсионный фонд. Но уже к концу лета, начало осени, что то пошло не так.
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