Отправлено: - 10:50

Николаич I:

получается в первый раз завезли разное количество компонентов

Цитата:А почему так получается? Откуда мы знаем, сколько до этого было завезено первого компонента? Может ровно столько, сколько сейчас второго? То есть может быть сейчас второго компонента ровно столько, сколько нужно для покрытия потребностей ранее привитых первым компонентом? А тех, что сейчас будут прививать привезенным первым компонентом - позже для покрытия их потребностей привезут второй. Чтобы не хранить по долгу. Вакцины ведь явно не с избытком. Так что я не думаю, что прям постоянно завозится равное количество компонентов первого и второго.