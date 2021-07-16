Отправлено: - 22:09

- Есть ли среди вакцинированных, которые заболели, люди с тяжелым течением заболевания, - спросила корреспондент «НГ».А что даст ответ на этот вопрос? Тут нужно определиться с понятиями. Кто такие привитые? В которых раз иголкой тыкнули и всё, они что ли привитые? Нет, конечно. Хорошо, ответ бы прозвучал - есть среди тех, в кого иголкой ткнули, привитые двумя компонентами вакцины. Но заболели они, например, при втором посещении прививочного кабинета или до того, как вообще сформировался иммунитет. Через неделю оказались в больнице. Короче, явно и вопрос провокационный, и ответ на поставленный вопрос вообще ничего не дает, только может подкинуть дрова в топку антиваксеров