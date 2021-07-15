Отправлено: - 00:55

elektron:

А от кори, ветрянки и краснухи, тоже прививались?

elektron:

Просто по моим наблюдения, самая высокая смертность именно в западном "блоке" и США с Англией. В отличие от восточного. Где все эти прививки были обязательными.

Цитата:Вобще все прививки в детстве делали, какие именно не знаю, маленький тогда был. Цитата:А разве у нас их не кололи? Вроде с первых месяцев жизни и чуть ли не до старших классов делали всем разные прививки.Если на счёт закономерностей, то наблюдаю одну, как раз связанную с вышеупомянутым туберкулёзом. У нас прививку против него делают практически всем, на западе, насколько мне известно, нет. И тут же заглянул в прививочный календарь штатов, против пневмококка им делают целых четыре прививки. Уж не знаю можно ли с этим связывать смертность от коронавируса или нет, пусть над этим работают учёные, а мы можем лишь предполагать.