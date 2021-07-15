Отправлено: - 23:23

elektron:

Всё остальное может быть и гриппом могло быть. От гриппа как известно, сильные иммунитетом казахстанцы, тоже не прививаются.

Цитата:Опять же, грипп так же приводит к пневмонии. Недолеченный или который совсем не лечили приводит к подобным осложнениям. Можно до бесконечности эту тему обсуждать. Всё в организме взаимосвязано и любая болячка может привести к самым разным последствиям.