Прогноз на 5 дней
ясно+18°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • Ю-ЮВ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
 
 
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41958
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 21:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer на поставку вакцин в Казахстан. В Минздраве заявили, что постоянной основе проводят переговоры с компанией Pfizer по оптимизации условий соглашений об основных условиях сделки.
Читать новость

Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
129
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 23:23
#75
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Всё остальное может быть и гриппом могло быть. От гриппа как известно, сильные иммунитетом казахстанцы, тоже не прививаются.

Опять же, грипп так же приводит к пневмонии. Недолеченный или который совсем не лечили приводит к подобным осложнениям. Можно до бесконечности эту тему обсуждать. Всё в организме взаимосвязано и любая болячка может привести к самым разным последствиям.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7319
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 23:25
#76
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
Тогда и ко мне в том числе.

Искренне рад, что всё обошлось. Тогда можно ещё вопрос. А от кори, ветрянки и краснухи, тоже прививались? Просто из любопытства и для личной статистики. Просто по моим наблюдения, самая высокая смертность именно в западном "блоке" и США с Англией. В отличие от восточного. Где все эти прививки были обязательными. Странная закономерность, но очень интересная.

[Исправлено: elektron, 16.07.2021 - 18:37]
Профайл
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS