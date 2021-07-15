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≡ В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41958
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 21:27
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В Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer на поставку вакцин в Казахстан. В Минздраве заявили, что постоянной основе проводят переговоры с компанией Pfizer по оптимизации условий соглашений об основных условиях сделки.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
129
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 22:07
#60
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Цитата:
elektron:
чрезмерная реакция иммунного ответа на коронавирус

Цитокоиновый шторм это одно из последствий. Опять же, так бурно иммунитет может отреагировать не только на коронавирус, но и на любой другой. Но всё же основная причина смертей, насколько мне известно, это пневмония, возникшая как осложнение.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7319
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 22:09
#61
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Цитата:
Николаич I:
это пневмония, возникшая как осложнение.

Ну это же опять следствие, от причины. Да и потом есть же вакцина и от пневмонии. Почему народ не прививается?
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
137
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 22:19
#62
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Цитата:
elektron:
elektron

Ну это же опять следствие, от причины/

Мне кажется, если человек заразился и умер вследствие того, что инфекция разрушительным образом повлияла на тот или иной орган или систему и если без инфекции человек мог бы еще жить неважно какое время, то причиной смерти является непосредственно инфекция.

Вот пример. Отравление цианидом, какая причина смерти будет? Будут изложены патофизиологические явления, вызвавшие смерть, и приписано - на фоне отравления цианидом. Так и тут должно быть - указано, например, пневмония, инсульт, инфаркт и т.д. и т.п. с обязательным указанием "на фоне тяжелого течения коронавирусной инфекции".

Иначе это просто игра со статистикой. Чтобы эти статисты не придумывали, как бы не мудрили и не игрались с цифрами, по итогу количество смертей будет вполне понятным. Будет определена по 2020 и 2021 годам избыточная смертность и она обо всем скажет, к чертям собачьим их статистику. Она не выдерживает никакой критики в Казахстане.

[Исправлено: Mr_negotive, 16.07.2021 - 22:21]
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
129
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 22:22
#63
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Цитата:
elektron:
Да и потом есть же вакцина и от пневмонии

Эти вакцины наверно не против пневмонии в целом, а против конкретно пневмококка. Вобщем без помощи медика специалиста в этой области бесполезно углубляться в эту тему)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7319
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 22:26
#64
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Вот мрут от туберкулёза, ну не от него самого а от его побочных эффектах. Но вот что странно, тоже ведь есть вакцина и всё же так же предпочитают умирать. Добровольно так. Вот действительно не смешно, что не так с обществом?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7319
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 22:29
#65
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Цитата:
Николаич I:
Эти вакцины наверно не против пневмонии в целом

Против неё самой, но не против ковидной. Но тем не менее, случаи пневмонии можно было бы сократить и разделить. Тем самым обеспечив более правильный подход к лечению.

[Исправлено: elektron, 16.07.2021 - 17:30]
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
129
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 22:31
#66
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Цитата:
Mr_negotive:
Так и тут должно быть - указано, например, пневмония, инсульт, инфаркт и т.д. и т.п. с обязательным указанием "на фоне тяжелого течения коронавирусной инфекции

Ну да, так наверно точнее будет. Вирус является как бы толчком к развитию инфекции. Те же последствия может вызвать и вирус гриппа и аденовирус и тд.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
129
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 22:33
#67
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Цитата:
elektron:
туберкулёза, ну не от него самого а от его побочных эффектах. Но вот что странно, тоже ведь есть вакцина

От туберкулёза нам всем ещё в детстве делали прививку. Почему же предпочитают умирать? Делают же
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12395
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 22:38
#68
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электрон то не переболевший,
поэтому он про теорию больше.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7319
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 22:49
#69
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Цитата:
Николаич I:
От туберкулёза

После пика заболеваемости 2002 года, когда этот показатель составил 165,1 человек на 100 тысяч населения (без учета людей, находящихся в заключении),
Сегодня надеюсь уже большинство вакцинированы, но начиналось примерно так же как и сегодня с ковидом.
тут подробнее
Только если туберкулёз практически и удалось победить, несмотря на рост устойчивости к медикаментам, то тут другая ситуация, вирус мутирует быстрей, чем человеки эволюционируют.

[Исправлено: elektron, 16.07.2021 - 17:53]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7319
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 22:58
#70
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Цитата:
Николаич I:
аденовирус и тд.

//Аденовирусная инфекция — группа инфекционных заболеваний человека, возбудителем которых являются аденовирусы. Они относятся к группе острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и характеризуется поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, конъюнктив, лимфоидной ткани. Имеет место лихорадка при умеренно выраженных симптомах интоксикации.//
А коронавирус поражает сами лёгкие и тромбозы., не всё так просто.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
129
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 23:07
#71
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Цитата:
elektron:

//Основными осложнениями аденовирусной инфекции являются: вирусная пневмония, энцефалит, отиты, синуситы, поражение почек//
Опять же, пневмония как осложнение. То же самое с коронавирусом. Не у всех же заболевших лёгкие повреждены и развивается пневмония.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
129
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 23:11
#72
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Цитата:
elektron:
После пика заболеваемости 2002 года, когда этот показатель составил 165,1 человек на 100 тысяч населения

Это что? Вспышка туберкулёза была? Если честно, даже не в курсе был. Но ведь вакцину от туберкулёза делают практически всем в детстве. Не интересовался этим вопросом что была за вспышка, в каких странах и с чем связана, поэтому пока не узнаю подробностей, комментировать не буду

[Исправлено: Николаич I, 16.07.2021 - 23:11]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7319
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 23:14
#73
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Цитата:
Николаич I:
Не у всех же заболевших лёгкие повреждены

Ну тут больше вопрос к Vit-у или Солнышко, хотя ещё вроде есть один или пару форумчан. Пусть они ответят. Но это фишка короны лёгкие и тромбозы. Всё остальное может быть и гриппом могло быть. От гриппа как известно, сильные иммунитетом казахстанцы, тоже не прививаются. :lol:

[Исправлено: elektron, 16.07.2021 - 18:19]
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
129
Re: В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 23:19
#74
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Цитата:
elektron:
Ну тут больше вопрос к Vit-у или Солнышко, хотя ещё вроде есть один или пару форумчан

Тогда и ко мне в том числе. Так вот, отвечаю на вопрос. Пневмонии, тьфу тьфу тьфу, не было. Прошло как обычная, но затяжная простуда, с потерей обоняния и чувства вкуса почти на месяц.
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