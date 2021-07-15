В Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer на поставку вакцин в Казахстан. В Минздраве заявили, что постоянной основе проводят переговоры с компанией Pfizer по оптимизации условий соглашений об основных условиях сделки. Читать новость
elektron: чрезмерная реакция иммунного ответа на коронавирус
Цитокоиновый шторм это одно из последствий. Опять же, так бурно иммунитет может отреагировать не только на коронавирус, но и на любой другой. Но всё же основная причина смертей, насколько мне известно, это пневмония, возникшая как осложнение.
Мне кажется, если человек заразился и умер вследствие того, что инфекция разрушительным образом повлияла на тот или иной орган или систему и если без инфекции человек мог бы еще жить неважно какое время, то причиной смерти является непосредственно инфекция.
Вот пример. Отравление цианидом, какая причина смерти будет? Будут изложены патофизиологические явления, вызвавшие смерть, и приписано - на фоне отравления цианидом. Так и тут должно быть - указано, например, пневмония, инсульт, инфаркт и т.д. и т.п. с обязательным указанием "на фоне тяжелого течения коронавирусной инфекции".
Иначе это просто игра со статистикой. Чтобы эти статисты не придумывали, как бы не мудрили и не игрались с цифрами, по итогу количество смертей будет вполне понятным. Будет определена по 2020 и 2021 годам избыточная смертность и она обо всем скажет, к чертям собачьим их статистику. Она не выдерживает никакой критики в Казахстане.
Вот мрут от туберкулёза, ну не от него самого а от его побочных эффектах. Но вот что странно, тоже ведь есть вакцина и всё же так же предпочитают умирать. Добровольно так. Вот действительно не смешно, что не так с обществом?
После пика заболеваемости 2002 года, когда этот показатель составил 165,1 человек на 100 тысяч населения (без учета людей, находящихся в заключении), Сегодня надеюсь уже большинство вакцинированы, но начиналось примерно так же как и сегодня с ковидом. тут подробнее Только если туберкулёз практически и удалось победить, несмотря на рост устойчивости к медикаментам, то тут другая ситуация, вирус мутирует быстрей, чем человеки эволюционируют.
//Аденовирусная инфекция — группа инфекционных заболеваний человека, возбудителем которых являются аденовирусы. Они относятся к группе острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и характеризуется поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, конъюнктив, лимфоидной ткани. Имеет место лихорадка при умеренно выраженных симптомах интоксикации.// А коронавирус поражает сами лёгкие и тромбозы., не всё так просто.
//Основными осложнениями аденовирусной инфекции являются: вирусная пневмония, энцефалит, отиты, синуситы, поражение почек// Опять же, пневмония как осложнение. То же самое с коронавирусом. Не у всех же заболевших лёгкие повреждены и развивается пневмония.
elektron: После пика заболеваемости 2002 года, когда этот показатель составил 165,1 человек на 100 тысяч населения
Это что? Вспышка туберкулёза была? Если честно, даже не в курсе был. Но ведь вакцину от туберкулёза делают практически всем в детстве. Не интересовался этим вопросом что была за вспышка, в каких странах и с чем связана, поэтому пока не узнаю подробностей, комментировать не буду
Николаич I: Не у всех же заболевших лёгкие повреждены
Ну тут больше вопрос к Vit-у или Солнышко, хотя ещё вроде есть один или пару форумчан. Пусть они ответят. Но это фишка короны лёгкие и тромбозы. Всё остальное может быть и гриппом могло быть. От гриппа как известно, сильные иммунитетом казахстанцы, тоже не прививаются.
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