Отправлено: - 22:22

elektron:

Да и потом есть же вакцина и от пневмонии

Цитата:Эти вакцины наверно не против пневмонии в целом, а против конкретно пневмококка. Вобщем без помощи медика специалиста в этой области бесполезно углубляться в эту тему)