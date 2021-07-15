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≡ В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41958
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 15.07.21 - 21:27
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В Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer на поставку вакцин в Казахстан. В Минздраве заявили, что постоянной основе проводят переговоры с компанией Pfizer по оптимизации условий соглашений об основных условиях сделки.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12386
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 19:16
#45
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Цитата:
elektron:
Это ещё точно не известно от чего именно, а от вируса или его последствий в скупе сопутствующих


конкретно от ковида никто не умер.
это понятно.
во всех странах. он провоцирует
осложнение в различных органах человека,
пневмония, тромбозы, сердечно сосудистые заболевания.
поэтому и лечат не от ковида, против него только вакцинирование,
иммунитет после болезни,
а от сопутствующих болезней.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7308
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 20:20
#46
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Цитата:
alex_60:
конкретно от ковида никто не умер.

Тогда конкретно от вакцин, тоже никто не умер?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12386
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 20:41
#47
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Цитата:
elektron:
Тогда конкретно от вакцин, тоже никто не умер?


от спутника никто.даже при болезнях.
от зенеки и бионтеш померли. пусть при болезнях.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12386
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 20:42
#48
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Цитата:
elektron:
Тогда конкретно от вакцин, тоже никто не умер?


ну и вакцина это же НЕ вирус.

[Исправлено: alex_60, 16.07.2021 - 20:50]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7308
В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
Отправлено: 16.07.21 - 20:57
#49
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Цитата:
alex_60:
ну и вакцина это же вирус.

астраз(ц)еника или спутник, векторные, но не вирус.
Biontech с Moderna mNRA геномные.
И от коронавируса умирают, как и от гриппа. А иногда и с сопутствующими.
У меня их достаточно. Потому и привился. Всем здоровья. ;-)
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