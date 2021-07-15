Отправлено: - 19:16

elektron:

Это ещё точно не известно от чего именно, а от вируса или его последствий в скупе сопутствующих

Цитата:конкретно от ковида никто не умер.это понятно.во всех странах. он провоцируетосложнение в различных органах человека,пневмония, тромбозы, сердечно сосудистые заболевания.поэтому и лечат не от ковида, против него только вакцинирование,иммунитет после болезни,а от сопутствующих болезней.