Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Уберут контейнеры - будем ликвидировать свалки" - мусорную проблему п. Горняцкий в акимате Рудного решить не смогли
"Уберут контейнеры - будем ликвидировать свалки" - мусорную проблему п. Горняцкий в акимате Рудного решить не смогли
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 66
|Зарегистрированные пользователи: elektron
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать