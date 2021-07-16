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≡ "Уберут контейнеры - будем ликвидировать свалки" - мусорную проблему п. Горняцкий в акимате Рудного решить не смогли
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41958
"Уберут контейнеры - будем ликвидировать свалки" - мусорную проблему п. Горняцкий в акимате Рудного решить не смогли
Отправлено: 16.07.21 - 19:56
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По словам Ануара Ескатова, ТОО «Ажар-2006» имеет возможность отказаться от обслуживания Горняцкого. Для этого нужно уведомить каждого жителя и расторгнуть с ним договор. Тем не менее, власти обещают не допустить мусорного коллапса.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4746
Re: "Уберут контейнеры - будем ликвидировать свалки" -...
Отправлено: 16.07.21 - 19:56
#1
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Чего прибедняются, тут убытки, а с магазинов стригут по полной в буквальном смысле из воздуха делают деньги.
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