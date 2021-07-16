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≡ Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах Костанайской области уже занята больными
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41958
Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах Костанайской области уже занята больными
Отправлено: 16.07.21 - 18:10
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Этих стационаров развернуто 22, коечный фонд в них - 1302, и 551 человек на них уже госпитализирован. О ситуации с ростом заболеваемости ковидом сегодня рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8672
Re: Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах...
Отправлено: 16.07.21 - 18:10
#1
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3 волна во всей красе явилась
Аккурат почти точь в точь как в прошлом году явилась первая волна
Теперь до августа карантин будет
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oliva-2
§ oliva-2
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.02.09
Сообщений:
168
Re: Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах...
Отправлено: 16.07.21 - 19:13
#2
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А смертность- большой, большой секрет
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12386
Re: Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах...
Отправлено: 16.07.21 - 19:43
#3
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оказывается чего чего, а кислорода у нас в избытке. продаем на экспорт соседям.
///Чтобы увеличить запасы кислорода в южных регионах страны, ведомство закупило 100 тонн в Казахстане. Еще столько же придет к концу июля.///
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