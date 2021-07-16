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≡ Чат по продаже паспортов вакцинации обнаружили в Сети
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41958
Чат по продаже паспортов вакцинации обнаружили в Сети
Отправлено: 16.07.21 - 19:36
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Казахстанский блогер Александр Цой нашел в Сети чат по продаже поддельных паспортов вакцинации. За комментарием корреспондент Tengrinews.kz обратился в Министерство внутренних дел.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1426
Re: Чат по продаже паспортов вакцинации обнаружили в Сети
Отправлено: 16.07.21 - 19:36
#1
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Что творится.
А потом статистические данные публикуют. Не надо было людей в угол загонять драконовскими мерами. Такого бы не случилось. Какой процент медиков привился в реале интересно.
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