Отправлено: - 17:07

alex_60:

только за скажем 50000 за одну дозу

Цитата:Эту логику можно ведь и продолжить.За нарушение запретов и ограничений на первый раз увеличить существующие штрафы в 11,5 раза, для граждан с 87,5 тысяч до один миллиона тенге с обязанностью уплаты штрафы в течение семи дней. Для владельцев бизнесов - в 150 раз. В случае не уплаты штрафа в течение недели наложенный штраф заменяется арестом из расчета сутки ареста за каждую не уплаченную тысячу тенге штрафа - с запрещением дальнейшей вакцинации. При отбытии срока и новом нарушении запретительно-ограничетельных мер виновный передается в распоряжение заблаговременно созданных расстрельных команд.То есть изложенный принцип наказания коррелирует лучше с Вашим выводом - "не хотят так,надо по другому".