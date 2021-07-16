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≡ Санитарная служба Костанайской области будет настаивать на ужесточении карантина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41958
Санитарная служба Костанайской области будет настаивать на ужесточении карантина
Отправлено: 16.07.21 - 16:36
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Это связано с ростом заболеваемости ковидом, а также тем, что население не соблюдает мер профилактики, заявил на брифинге сегодня, 16 июля, главный санитарный врач области Ермухамбет ДАУЛЕТБАЕВ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8672
Re: Санитарная служба Костанайской области будет настаивать на...
Отправлено: 16.07.21 - 16:36
#1
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И винить в этом надо только ковидиссидентов,антиваксеров и мракобсесов всех мастей
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1170
Re: Санитарная служба Костанайской области будет настаивать на...
Отправлено: 16.07.21 - 17:05
#2
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Властям же нужна всеобщая вакцинация. Вот может им организовать выездные пункты вакцинации. Например, заезжает во двор некая "автолавка" с врачами и вакцинами и зазывает с помощью громкоговорителей на прививку. Эффект какой-то да будет.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
99
Re: Санитарная служба Костанайской области будет настаивать на...
Отправлено: 16.07.21 - 17:42
#3
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Цитата:
abaika95:
И винить в этом надо только ковидиссидентов,антиваксеров и мракобсесов всех мастей

исходя из количества привитых на данный момент, и наблюдая отсутствие масок в тех же магазинах более чем у 90% покупателей - сей вывод сомнителен. И да, среди заболевших присутствуют и вакцинированные. Да, возможно не тяжело болеющие, но болеющие. Так что не нужно делать таких однозначных выводов, дело не в антиваксерах и мракобесах. Хотя возможно и не в масках и дистанции тоже)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8672
Санитарная служба Костанайской области будет настаивать на ужесточении карантина
Отправлено: 16.07.21 - 18:12
#4
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Цитата:
lavprof:
исходя из количества привитых на данный момент, и наблюдая отсутствие масок в тех же магазинах более чем у 90% покупателей - сей вывод сомнителен. И да, среди заболевших присутствуют и вакцинированные

Выше уже вышла новость
Что всего 7% привитых от общего числа заболевших попали в стационар
Из них 80% это привитые первым компонентом,тоесть вполне могли заболеть до вакцины
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7308
Санитарная служба Костанайской области будет настаивать на ужесточении карантина
Отправлено: 16.07.21 - 18:21
#5
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Цитата:
abaika95:
Что всего 7% привитых от общего числа заболевших попали в стационар

Это ещё вопрос насчёт привитых, может физраствором привиты были. ;-)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1426
Re: Санитарная служба Костанайской области будет настаивать на...
Отправлено: 16.07.21 - 19:30
#6
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на выходные эти ждали, что то тормозите)))
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