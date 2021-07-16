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≡ Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в Костанайскую область
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41954
Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в Костанайскую область
Отправлено: 16.07.21 - 16:19
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Об этом сегодня, 16 июля, на брифинге в РСК сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. Всего в область поступило 259 500 доз первого компонента вакцин и 183 250 второго.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12381
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 16.07.21 - 16:19
#1
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после 9 августа надо бесплатную вакцинацию первой дозой прекратить,
только за скажем 50000 за одну дозу.
а меры запрета оставить те же-
туда нельзя, сюда нельзя, в транспорте нельзя,на работу нельзя,
без вакцинации.
хватит за каждым бегать ,дали время подумать,
не хотят так,надо по другому.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7589
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 16.07.21 - 16:55
#2
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Цитата:
65 000 Hayat-Vax (для 32 500 человек)

неделю назад, когда она закончилась в области, те же чиновники говорили, что эта разовая акция Самрук. Больше поступления не ожидается. Откуда взялась?
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
132
Re: Партия вакцины от ковида, в том числе Hayat-Vaх, поступила в...
Отправлено: 16.07.21 - 17:07
#3
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Цитата:
alex_60:
только за скажем 50000 за одну дозу


Эту логику можно ведь и продолжить.
За нарушение запретов и ограничений на первый раз увеличить существующие штрафы в 11,5 раза, для граждан с 87,5 тысяч до один миллиона тенге с обязанностью уплаты штрафы в течение семи дней. Для владельцев бизнесов - в 150 раз. В случае не уплаты штрафа в течение недели наложенный штраф заменяется арестом из расчета сутки ареста за каждую не уплаченную тысячу тенге штрафа - с запрещением дальнейшей вакцинации. При отбытии срока и новом нарушении запретительно-ограничетельных мер виновный передается в распоряжение заблаговременно созданных расстрельных команд.

То есть изложенный принцип наказания коррелирует лучше с Вашим выводом - "не хотят так,надо по другому".
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