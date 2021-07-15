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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:42
Вот вам подтверждение - местный дурачок
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:43
Цитата:
Ну пусть будет баранчик)))
maxsaf:
Ну можно же было как то тактичнее))
Ну можно же было как то тактичнее))
Ну пусть будет баранчик)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:44
Цитата:
А может страна граждан Казахстана? Или второсортные не в счет?
abaika95:
Но Казахстан это страна казахов
Но Казахстан это страна казахов
А может страна граждан Казахстана? Или второсортные не в счет?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:47
Российским спортсменам выдали методичку как правильно отвечать на вопросы в интервью во время Олимпийских игр
Линия партии так сказать 21 века
Линия партии так сказать 21 века
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:48
Цитата:
Да ты это подтвердил
Ты местный дурачок у меня
Все барашки как барашки а ты болезный получился
Придется на мясо сдать осенью
гражданин СССР:
Вот вам подтверждение - местный дурачок
Вот вам подтверждение - местный дурачок
Да ты это подтвердил
Ты местный дурачок у меня
Все барашки как барашки а ты болезный получился
Придется на мясо сдать осенью
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:49
Цитата:
А германия в сути страна граждан Германии? (дойчланд) или всё-таки страна дойчей?))
Вопрос то простой)
maxsaf:
А может страна граждан Казахстана? Или второсортные не в счет?
А может страна граждан Казахстана? Или второсортные не в счет?
А германия в сути страна граждан Германии? (дойчланд) или всё-таки страна дойчей?))
Вопрос то простой)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:52
Цитата:
Казахстанским тоже выдавали методички:
- ...Плюс это самая большая мельница в стране, мощность 1 200. Говорите 1 200, никто не говорит 600-700. Кто будет мерить? Правильно?
abaika95:
Российским спортсменам
Российским спортсменам
Казахстанским тоже выдавали методички:
- ...Плюс это самая большая мельница в стране, мощность 1 200. Говорите 1 200, никто не говорит 600-700. Кто будет мерить? Правильно?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:54
Цитата:
Конечно. Как и США - страна ее граждан.
abaika95:
А германия в сути страна граждан Германии?
А германия в сути страна граждан Германии?
Конечно. Как и США - страна ее граждан.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 15:17
Цитата:
// в немецком городе Аденау в районе Эйфель
из-за потопа рухнули шесть жилых домов.
При этом еще 25 зданий находятся под угрозой обрушения.
Местные службы безопасности сообщили, что из-за последствий
наводнения погибли как минимум семь человек.
По разным данным, пропавшими без вести на данный момент
числятся от 30 до 60 жителей.///
drakon:
новости Германии )) Давай, нг.
новости Германии )) Давай, нг.
// в немецком городе Аденау в районе Эйфель
из-за потопа рухнули шесть жилых домов.
При этом еще 25 зданий находятся под угрозой обрушения.
Местные службы безопасности сообщили, что из-за последствий
наводнения погибли как минимум семь человек.
По разным данным, пропавшими без вести на данный момент
числятся от 30 до 60 жителей.///
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 15:20
Цитата:
В Казахстане халатность
А в России узаконенная цензура для спортсменов))
Если партия сказала не отвечать о Крыме о допинге и о позоре выступления без флага,значит все заткнулись и молчим)
Сказать то нечего....
Цитата:
США не национальное государство изначально
А страна всех,всех обиженных из Европы) и то даже сейчас там нацдвижения набирают оборот
Мексы за свои бывшие территории
Негры за алабаму
Немцы даже создают кружки в своих штатах нас случай чего
В Европе же,Азии и Африке всё-таки действуют понятия о нац государстве которые не относятся к гражданству
У шведа есть своя страна это Швеция
У немца есть своя страна Германия
У Француза есть Франция
У Поляка есть Польша
У Таджика Таджикистан
У Турка Турция
А у Русского исторически так сложилось что нет своего нац государства
Советский союз постарался (это позиция русских националистов) так что у всех есть свой уголок а русский в Сибири пришлый,на Урале пришлый,в Поволжье пришлый,на Кавказе пришлый,в Карелии пришлый,там везде свои местные есть кто жил там веками
И случись дальнейший распад России будет очень не понятно как делиться
Русского уголка то нет
maxsaf:
Казахстанским тоже выдавали методички:
Казахстанским тоже выдавали методички:
В Казахстане халатность
А в России узаконенная цензура для спортсменов))
Если партия сказала не отвечать о Крыме о допинге и о позоре выступления без флага,значит все заткнулись и молчим)
Сказать то нечего....
Цитата:
maxsaf:
Конечно. Как и США - страна ее граждан.
Конечно. Как и США - страна ее граждан.
США не национальное государство изначально
А страна всех,всех обиженных из Европы) и то даже сейчас там нацдвижения набирают оборот
Мексы за свои бывшие территории
Негры за алабаму
Немцы даже создают кружки в своих штатах нас случай чего
В Европе же,Азии и Африке всё-таки действуют понятия о нац государстве которые не относятся к гражданству
У шведа есть своя страна это Швеция
У немца есть своя страна Германия
У Француза есть Франция
У Поляка есть Польша
У Таджика Таджикистан
У Турка Турция
А у Русского исторически так сложилось что нет своего нац государства
Советский союз постарался (это позиция русских националистов) так что у всех есть свой уголок а русский в Сибири пришлый,на Урале пришлый,в Поволжье пришлый,на Кавказе пришлый,в Карелии пришлый,там везде свои местные есть кто жил там веками
И случись дальнейший распад России будет очень не понятно как делиться
Русского уголка то нет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 16:00
будет дождь, не будет,
непонятно.
[Исправлено: alex_60, 16.07.2021 - 16:02]
непонятно.
[Исправлено: alex_60, 16.07.2021 - 16:02]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22205
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 16:05
Цитата:
Вроде, тут другой коммент - был?...
alex_60:
будет дождь, не будет, непонятно.
будет дождь, не будет, непонятно.
Вроде, тут другой коммент - был?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 16:09
Цитата:
может был, а может и не был.
ну ты же понял про что речь.
drakon:
Вроде, тут другой коммент - был?..
Вроде, тут другой коммент - был?..
может был, а может и не был.
ну ты же понял про что речь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 16:38
Гасторбайтер из России опять что-то написал по мышиному
Никто не успел прочитать, как он тут же поправил комент чтобы опять в бан не попасть?))
Мушшина
Никто не успел прочитать, как он тут же поправил комент чтобы опять в бан не попасть?))
Мушшина
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 16:43
Цитата:
да ,это ты, из челябинска.гастор.
там не пригодился ,сказали пошел вон.
теперь здесь оралман,плачешься, что русские тебя обидели.
обиженный короче говоря.
про узбеков,такжиков писюлькаешь.
наверное они тоже обижали.
abaika95:
Гасторбайтер из России
Гасторбайтер из России
да ,это ты, из челябинска.гастор.
там не пригодился ,сказали пошел вон.
теперь здесь оралман,плачешься, что русские тебя обидели.
обиженный короче говоря.
про узбеков,такжиков писюлькаешь.
наверное они тоже обижали.
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