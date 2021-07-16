Отправлено: - 17:42

abaika95:

И винить в этом надо только ковидиссидентов,антиваксеров и мракобсесов всех мастей

Цитата:исходя из количества привитых на данный момент, и наблюдая отсутствие масок в тех же магазинах более чем у 90% покупателей - сей вывод сомнителен. И да, среди заболевших присутствуют и вакцинированные. Да, возможно не тяжело болеющие, но болеющие. Так что не нужно делать таких однозначных выводов, дело не в антиваксерах и мракобесах. Хотя возможно и не в масках и дистанции тоже)