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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
327
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:42
#3991
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Вот вам подтверждение - местный дурачок :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
327
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:43
#3992
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Цитата:
maxsaf:
Ну можно же было как то тактичнее))

Ну пусть будет баранчик)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11152
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:44
#3993
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Цитата:
abaika95:
Но Казахстан это страна казахов

А может страна граждан Казахстана? Или второсортные не в счет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:47
#3994
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Российским спортсменам выдали методичку как правильно отвечать на вопросы в интервью во время Олимпийских игр

Линия партии так сказать 21 века
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:48
#3995
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Цитата:
гражданин СССР:
Вот вам подтверждение - местный дурачок

Да ты это подтвердил
Ты местный дурачок у меня
Все барашки как барашки а ты болезный получился
Придется на мясо сдать осенью
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:49
#3996
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Цитата:
maxsaf:
А может страна граждан Казахстана? Или второсортные не в счет?

А германия в сути страна граждан Германии? (дойчланд) или всё-таки страна дойчей?))
Вопрос то простой)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11152
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:52
#3997
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Цитата:
abaika95:
Российским спортсменам

Казахстанским тоже выдавали методички:
- ...Плюс это самая большая мельница в стране, мощность 1 200. Говорите 1 200, никто не говорит 600-700. Кто будет мерить? Правильно?
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11152
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 13:54
#3998
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Цитата:
abaika95:
А германия в сути страна граждан Германии?

Конечно. Как и США - страна ее граждан.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12381
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.07.21 - 15:17
#3999
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Цитата:
drakon:
новости Германии )) Давай, нг.


// в немецком городе Аденау в районе Эйфель
из-за потопа рухнули шесть жилых домов.
При этом еще 25 зданий находятся под угрозой обрушения.
Местные службы безопасности сообщили, что из-за последствий
наводнения погибли как минимум семь человек.
По разным данным, пропавшими без вести на данный момент
числятся от 30 до 60 жителей.///
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 15:20
#4000
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Цитата:
maxsaf:
Казахстанским тоже выдавали методички:

В Казахстане халатность
А в России узаконенная цензура для спортсменов))
Если партия сказала не отвечать о Крыме о допинге и о позоре выступления без флага,значит все заткнулись и молчим)
Сказать то нечего....
Цитата:
maxsaf:
Конечно. Как и США - страна ее граждан.

США не национальное государство изначально
А страна всех,всех обиженных из Европы) и то даже сейчас там нацдвижения набирают оборот
Мексы за свои бывшие территории
Негры за алабаму
Немцы даже создают кружки в своих штатах нас случай чего
В Европе же,Азии и Африке всё-таки действуют понятия о нац государстве которые не относятся к гражданству
У шведа есть своя страна это Швеция
У немца есть своя страна Германия
У Француза есть Франция
У Поляка есть Польша
У Таджика Таджикистан
У Турка Турция
А у Русского исторически так сложилось что нет своего нац государства
Советский союз постарался (это позиция русских националистов) так что у всех есть свой уголок а русский в Сибири пришлый,на Урале пришлый,в Поволжье пришлый,на Кавказе пришлый,в Карелии пришлый,там везде свои местные есть кто жил там веками
И случись дальнейший распад России будет очень не понятно как делиться
Русского уголка то нет
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12381
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 16:00
#4001
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будет дождь, не будет,
непонятно.

[Исправлено: alex_60, 16.07.2021 - 16:02]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22205
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 16:05
#4002
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Цитата:
alex_60:
будет дождь, не будет, непонятно.

Вроде, тут другой коммент - был?... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12381
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 16:09
#4003
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Цитата:
drakon:
Вроде, тут другой коммент - был?..


может был, а может и не был.
ну ты же понял про что речь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 16:38
#4004
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Гасторбайтер из России опять что-то написал по мышиному
Никто не успел прочитать, как он тут же поправил комент чтобы опять в бан не попасть?))
Мушшина
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12381
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.07.21 - 16:43
#4005
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Цитата:
abaika95:
Гасторбайтер из России


да ,это ты, из челябинска.гастор.
там не пригодился ,сказали пошел вон.
теперь здесь оралман,плачешься, что русские тебя обидели.
обиженный короче говоря.
про узбеков,такжиков писюлькаешь.
наверное они тоже обижали.
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