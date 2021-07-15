Отправлено: - 15:20

maxsaf:

Казахстанским тоже выдавали методички:

maxsaf:

Конечно. Как и США - страна ее граждан.

Цитата:В Казахстане халатностьА в России узаконенная цензура для спортсменов))Если партия сказала не отвечать о Крыме о допинге и о позоре выступления без флага,значит все заткнулись и молчим)Сказать то нечего....Цитата:США не национальное государство изначальноА страна всех,всех обиженных из Европы) и то даже сейчас там нацдвижения набирают оборотМексы за свои бывшие территорииНегры за алабамуНемцы даже создают кружки в своих штатах нас случай чегоВ Европе же,Азии и Африке всё-таки действуют понятия о нац государстве которые не относятся к гражданствуУ шведа есть своя страна это ШвецияУ немца есть своя страна ГерманияУ Француза есть ФранцияУ Поляка есть ПольшаУ Таджика ТаджикистанУ Турка ТурцияА у Русского исторически так сложилось что нет своего нац государстваСоветский союз постарался (это позиция русских националистов) так что у всех есть свой уголок а русский в Сибири пришлый,на Урале пришлый,в Поволжье пришлый,на Кавказе пришлый,в Карелии пришлый,там везде свои местные есть кто жил там векамиИ случись дальнейший распад России будет очень не понятно как делитьсяРусского уголка то нет